Yusuf Yazıcı CSKA Moskova'yı sırtladı

Kariyerini Rus ekibi CSKA Moskova'da sürdüren milli yıldız Yusuf Yazıcı ligdeki ikinci maçında da golünü kaydetti.

Yazıcı yeni takımındaki ilk maçında derbide çıkmış ve 2-0 kazanılan Spartak Moskova maçındaki frikik golüyle yeni takımında gol hesabını açmıştı.

CSKA Moskova ligde bu kez evinde Nizhny Novgorod ile karşılaşırken hikayeyi Yusuf Yazıcı yazdı.

0-0 beraberlikle giden maçta Yusuf Yazıcı, 90+6. dakikada attığı golle takımını son saniyelerde 1-0 öne geçirdi ve son düdükle beraber CSKA üç puanın sahibi oldu.

Ligde iki maçta iki gollük performans sergileyen Yazıcı, kiralık olarak Rus ekibine katılmıştı.

Yusuf Yazıcılı CSKA Moskova, 20 hafta sonunda topladığı 36 puanla üçüncü sırada yer alıyor.