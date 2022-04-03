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Spor Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova’yı golleriyle taşıyor!
Spor

Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova’yı golleriyle taşıyor!

Rusya'da CSKA Moskova forması giyen Yusuf Yazıcı, Ural Yekaterinburg ile oynadıkları maçta 90+4'te son sözü söyleyen isim oldu. Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Rusya'daki gollerine ara vermeden devam ederken Ayın Oyuncusu seçildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-03 20:32:00 -
Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova’yı golleriyle taşıyor!

Rusya'da CSKA Moskova forması giyen Yusuf Yazıcı, Ural Yekaterinburg ile oynadıkları maçta 90+4'te son sözü söyleyen isim oldu. Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Rusya'daki gollerine ara vermeden devam ederken Ayın Oyuncusu seçildi.

Rusya Premier Lig 23. haftasında Ural Yekaterinburg’u ağırlayan CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı’nın 90+4. dakikada attığı golle 1 puanı kurtardı.

Maçın 3. dakikasında Igor Diveev’in golüyle 1-0 öne geçen CSKA Moskova, 7. dakikada Jaka Bijol’un kendi kalesine attığı gole engel olamayınca skor 1-1’e geldi. Kümede kalma savaşı veren Ural, 55. dakikada Eric Bicfalvi’nin golüyle 2-1 öne geçti ancak, 90+4’te penaltıdan topu ağlara gönderen Yusuf Yazıcı maçın sonucunu 2-2 olarak belirledi.

Ara transferde CSKA Moskova’ya giden Yusuf Yazıcı, Rusya’da oynadığı son 5 maçta 7 gol attı ancak, takımının şampiyonluk yarışında yara almasına engel olamadı.

Ural maçındaki beraberlikle 43 puana ulaşan CSKA Moskova, lider Zenit’in 6 puan arkasında kaldı.

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