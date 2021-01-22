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Spor Yusuf Yazıcı aralık ayının futbolcusu seçildi
Spor

Yusuf Yazıcı aralık ayının futbolcusu seçildi

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Ulusal Profesyonel Futbolcular Birliği (UNFP) internet sitesindeki oylamada aralık ayının futbolcusu seçildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 01:51:00 -
Yusuf Yazıcı aralık ayının futbolcusu seçildi

Ulusal Profesyonel Futbolcular Birliğinden (UNFP) yapılan açıklamada, Yusuf Yazıcı'nın sahada gösterdiği performansla ligin aralık ayının futbolcusu ödülünü kazandığı belirtildi.

Lille takımı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yusuf Yazıcı'yı bu ödülü nedeniyle tebrik etti.

Olympique Lyon'da oynayan Tino Kadewere ve Karl Toko-Ekambi de bu ödüle aday gösterilmişti. Ligue 1'in aralık ayının futbolcusu, UNFP'nin internet sitesi üzerinden kullanılan oylarla belirlendi.

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