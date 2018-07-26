Yusuf Tekin MEB Müsteşarlığı görevinden ayrıldı mı?

Son dakika gelen bilgilere göre Milli Eğitim Müsteşarı Yusuf Tekin görevinden ayırıldı. Erdoğan'ın yeni kabinesinde Bakanlar Kurulu'nda görev alacak isimlerin arasında Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin olduğu iddia edilmişti. Yusuf Tekin'in yeni kabinesinde ismi Milli Eğitim Bakanı olacağı iddia edilmişti. Ancak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk oldu.

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin görevi bıraktığını twitter üzerinden duyurdu.