Yusuf Suresi 64. Ayet Okunuşu! Zırh gibi dua: Yusuf Suresi'nin 64. Ayeti Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı ve Meali

Yusuf Sûresi'nde, Hz. Yusuf'un (asm) iffetli bir yaşam sürmesi ve karşılaştığı imtihanlarda iffetine sahip çıkması, detaylı olarak işlenir. Bunun dışında, aile ilişkileri, destek, kıskançlık ve ihanet gibi kavramlar ele alınır. Hz. Yusuf'un (asm), koşullar ne olursa olsun Allah'a (c.c) olan güveninden ve tevekkülünden bahsedilir. Yusuf Suresi 64. ayet okunuşu, Arapça yazılışı, Türkçe anlamı ve meali, idrak edenler için ferahlık vericidir.

Yusuf Suresi 64. Ayet Okunuşu

Yusuf Sûresi, Kur'an'ın 12. suresidir, ve Hz. Yusuf'un (asm) hayatını anlatır. Mekke vahyedilen bu sûre, insanlara sabır, güven, tevazu ve Allah'a güven gibi önemli erdemleri öğretir. Hz. Yusuf (asm), İslam inancına göre Allah'ın (c.c.) peygamberlerinden biridir. Kuran'da adı geçen peygamberler arasında yer alır ve hayatı, bu sûrede detaylı bir şekilde anlatılır. Hz. Yusuf'un (asm) hayatı ise sabır, tevekkül, iffet gibi pek çok erdemi içinde barındırır. Rüya tabir etme yeteneği, onun özel bir insan olduğunun göstergesidir. Onun hikayesi, iman edenlerin ibret alabilecekleri derslerle doludur ve başından geçenler, hayattaki zorluklarla başa çıkmayı ve Allah'tan (c.c) umut kesmemeyi öğretir. Yusuf Sûresi 64. âyet Türkçe okunuşu ve Arapça yazılışı şu şekildedir:

Kâle hel âmenukum aleyhi illâ kemâ emintukum alâ ahîhi min kabl(kablu), fallâhu hayrun hâfizâ(hâfizen) ve huve erhamur râhimîn(râhimîne).



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Yusuf Suresi 64. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Hz. Yakup'un (asm), Hz. Yusuf'un (asm) hikayesiyle ilgili güvenini ve Allah'a olan inancını ifade eden Yusuf Sûresi 64. âyet mealinde şöyle buyrulmuştur:

Yakub onlara, "Onun hakkında size ancak, daha önce kardeşi hakkında güvendiğim kadar güvenebilirim! Allah en iyi koruyandır ve O, merhametlilerin en merhametlisidir" dedi.