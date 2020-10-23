Yusuf Polat kimdir? Mustafa Sarıgül TDH partisi İstanbul İl Başkanı Yusuf Polat
CHP’den istifa ederek 31 Mart seçimlerinde Şişli DSP belediye başkan adayı olan ancak seçilemeyen Mustafa Sarıgül yeni parti kuruyor. Türkiye Değiş Hareketi adında daha önce hareket başlatan Mustafa Sarıgül, partisinin İstanbul İl Başkanı olarak Yusuf Polat'ı atadı. Peki Yusuf Polat kimdir? Yusuf Polat nerelidir? Yusuf Polat hangi görevlerde bulundu? İşte Yusuf Polat’ın hayatı, biyografisi.
Mustafa Sarıgül’ün öncülüğünde kurulan Türkiye Değişim Hareketi, CHP’ye küsüp yollara düşerek yeni parti çalışmaları için zemin yoklayan Muharrem İnce’den önce davrandı. Mustafa Sarıgül Türkiye Değişim Hareketini aktif ederek parti kurdu. Mustafa Sarıgül Türkiye Değişim Partisi olacağı söylenen partisinin İstanbul il başkanı olarak da Yusuf Polat’ı atadı.
Peki kim bu Yusuf Polat? İşte Türkiye Değişim Hareketi Mustafa Sarıgül’ün atadığı İstanbul İl Başkanı Yusuf Polat’ın hayatı, biyografisi.
Yusuf Polat kimdir?
Yusuf Polat, 1973 yılında Tokat’ta doğdu. Eğitim öğretimini İstanbul’da tamamlayan Yusuf Polat, lisans eğitimini Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri bölümünde mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe Denetimi Bölümünde ise Yüksek Lisans eğitimi alan Polat, 2014 - 2019 yılları arasında İstanbul Çekmeköy Belediye Meclis Üyeliği görevini üstlendi. Yusuf Polat'ın İnşaat ve Sigortacılık alanında faaliyet gösteren firmalarda ortaklığı mevcuttur.