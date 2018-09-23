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Yusuf Nazik 100 kişinin ismini verdi

MİT’in nokta operasyonuyla Suriye’de yakalanarak Türkiye’ye getirilen Reyhanlı saldırısının faili Yusuf Nazik’in sorgusunun detayları ortaya çıktı.

23 Eylül 2018 Pazar 09:31
Yusuf Nazik 100 kişinin ismini verdi

Reyhanlı'daki kanlı terör saldırısının faili Yusuf Nazik'in sorgusu sürüyor. Polise Suriye ve Türkiye'de bulunan örgüt bağlantılı 100'e yakın kişinin adını veren Yusuf Nazik'in daha çok sayıda kişinin ismini vererek teşhis edeceği belirtildi. Öte yandan örgüt ile bağlantılı verdiği isimler içinde dikkat çeken iyi derecede kürtçe ve ingilizce bilen ABD'linin de arasında bulunduğu iki ayrı hedefe önümüzdeki günlerde operasyon için gerekli izinlerin alındığı ve operasyon için düğmeye basılmasının an meselesi olduğu belirtildi.

PAKETLENMİŞTİ

Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre; Reyhanlı'da 2013 yılında gerçekleştirilen, 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıda failleri yönlendiren ve Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan terörist Nazik, MİT'in 'nokta operasyonu' ile Suriye'nin Lazkiye kentinde başına çuval geçirilerek yakalanıp Türkiye'ye getirilmişti. Güvenli yollardan Türkiye'ye getirilen Nazik'in, MİT ve Emniyet'teki sorgusu ikinci kez uzatılırken, bu kararda verdiği önemli bilgi ve dokümanların araştırılması ve netlik kazanması gerekçe gösterilmişti. İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde mavi kategoride bulunan Yusuf Nazik'in saldırı öncesi Türkiye'ye gelerek, kimlerle görüştüğü halen araştırılırken, ismini verdiği ABD'li vatandaşın bulunduğu 100'e yakın listede bulunan örgüt bağlantılı yerli ve yabancı teröristlerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için kurulan özel 40 kişilik ekip çalışmalarına hız verdi.

BASKINLAR YAPILACAK

Suriye ile Türkiye arasında yasadışı yollarla insan kaçakçılığı yaptığı ortaya çıkan terörist Nazik'in verdiği bilgilerin netlik kazanması için gözaltı süresinin bir kez daha mahkeme kararı ile uzatılabileceği öne sürülüyor. Ayrıca nokta isim ve adresler verdiği ve önümüzdeki günlerde gerek yurtdışında gerek Türkiye içinde nokta iki ayrı adrese baskın yapılacağı öğrenildi.

ÇOK SIKI KORUNUYOR

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüklerince oluşturulan örgüt konusunda uzman personelin yer aldığı özel ekibin sorguladığı Yusuf Nazik'in çok sıkı korunduğu ve bulunduğu binanın çevresinde kuş uçurtulmadığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 09:31
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