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Medya Yusuf Kavaklı'ya gelen altın sorusu ilahiyatçıyı kızdırdı! Nasıl soru bu ya?
Medya

Yusuf Kavaklı'ya gelen altın sorusu ilahiyatçıyı kızdırdı! Nasıl soru bu ya?

Yeniakit Publisher
2023-06-23 07:43:00 - 2023-06-23 07:50:19
Yusuf Kavaklı'ya gelen altın sorusu ilahiyatçıyı kızdırdı! Nasıl soru bu ya?

Nur Viral'in sorularını yanıtlayan Yusuf Kavaklı'ya gelen soru bu sefer sunucuyu rahatsız etti. Nur Viral'e gelen sorulardan biri de "Altın fiyatlarının daha çok yükselmesi için dua etmek günah mıdır?" oldu. Hem Viral hem de ilahiyatçı bu soruya tepki gösterdi.

Emekli Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı Nur Viral ile Hayatta Her Şey Var programında soruları yanıtlıyor. Zaman zaman gelen sorulara sinirlenen ilahiyatçıya bu sefer altın sorusu geldi.

Nur Viral "Altın fiyatlarının daha çok yükselmesi için dua etmek günah mıdır?" sorusunu okurken rahatsız oldu. Sunucu "Hocam nasıl soru bu ya? Nasıl soru bu yani?" diyerek kızdı.

Yusuf Kavaklı ise "Soru işte, çok altın almış demek senin cebinde çok altın var öbürü de düğün dernek kuracak ihtiyacı var ne olacak böyle müslümanlık yok ya! Bu soru moru değil ya, elin gavurunun parasını yükseltmek için elimizden geleni yapıyoruz" diyerek tepki gösterdi.

Nur Viral de Kavaklı'yı destekleyerek "Evet ya! Dolar yükseldi diye seviniyor ticaret yapan insan zorda" dedi.

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