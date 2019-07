Yusuf Kavaklı'dan Diyanet'i hedef gösterenlere sert tepki: İt ürür kervan yürür!

Taha Emre Özdemir Ankara Bu haftaki Cuma Hutbesi'nde mahremiyetin önemine vurgu yapan Diyanet İşleri Başkanlığı, "Bedenlerimiz birer nimet ve emanettir!" diyerek şu ifadeleri kullandı:

'Vücudu örtmek, haya duygusunun bir yansımasıdır'

"İnanan her erkek ve kadın, bu emanete sahip çıkmakla mükelleftir. Nitekim sahip olduğumuz her nimet gibi bedenimizin de üzerimizde hakkı vardır. Gün gelecek, bedensel gücümüzü, güzelliğimizi ve yeteneklerimizi hangi amaçla kullandığımızın hesabı sorulacaktır. Bedenimiz ile ilgili sorumluluklarımızın başında onu örtmek, kem gözlerden ve kem sözlerden muhafaza etmek gelir. Bedenin örtülmesi, her şeyden önce dinî bir yükümlülüktür. Aynı zamanda fıtrî ve ahlâkî bir davranıştır. Örtünmek, başkalarından ziyade, insanın kendisi için yaptığı bir iyiliktir. İnsanın kendisine olan saygısının ve özeline sahip çıkmasının bir göstergesidir. Mahrem yerleri örtmek, vücuda olan itinanın ve hayâ duygusunun bir yansımasıdır."

Bazı yayın organları yine Diyanet'i hedef gösterdi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın geçtiğimiz haftalarda LGBTİ'li bireyler için kullandığı ifadelerden rahatsız olan bazı medya organları, bu hafta mahremiyet vurgusu yapılan hutbeden de memnun kalmayarak, yine Diyanet'i hedef gösterdi.

Kavaklı: İt ürür kervan yürür

Söz konusu yayın organlarının haberlerine ilişkin yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulunan İstanbul Emekli Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı, "İt ürür kervan yürür." diyerek, "Diyanet İşleri Başkanlığı son birkaç haftadır çok isabetli hutbeler okuyor. Söz konusu çevreler ahlaksızlığın ve namussuzluğun peşinde olan insanlar." ifadelerini kullandı.

İstiklal mücadelesinin kadınlarını örnek gösterdi

Yusuf Kavaklı ecdadımızın İstiklal mücadelesi verdiği günleri hatırlatarak sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün o hutbeyi ben de dinledim. Çok da hoşuma gitti. Diyanet yeni yeni önemli konulara dikkat çekmeye başladı. Bakın bu millet istiklal savaşı verdi. O kadınlarımızın örtüleriyle, taşıdıkları mermilerle vermiş. Kadın doğmuş ama çocuğumun üzerini örtersem mermi ıslanır diye mermiyi örtmüş ve çocuğunu samana sarmış. Bugün Diyanet'i eleştiren çevreler milli değerlerimizin düşmanı insanlar."