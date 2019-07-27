0553 313 94 23

Yusuf Kavaklı'dan Diyanet'i hedef gösterenlere sert tepki: İt ürür kervan yürür!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hutbesinden rahatsız olarak kurumu hedef gösteren bazı yayın organlarına Yusuf Kavaklı'dan sert tepki geldi. "Diyanet son birkaç haftadır çok isabetli hutbeler okuyor." diyen Kavaklı, "İt ürür kervan yürür. Bunlar milli değerlerimize düşman insanlar." ifadelerini kullandı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:44
Yusuf Kavaklı'dan Diyanet'i hedef gösterenlere sert tepki: İt ürür kervan yürür!

 Taha Emre Özdemir  Ankara  Bu haftaki Cuma Hutbesi'nde mahremiyetin önemine vurgu yapan Diyanet İşleri Başkanlığı, "Bedenlerimiz birer nimet ve emanettir!" diyerek şu ifadeleri kullandı:

'Vücudu örtmek, haya duygusunun bir yansımasıdır'

"İnanan her erkek ve kadın, bu emanete sahip çıkmakla mükelleftir. Nitekim sahip olduğumuz her nimet gibi bedenimizin de üzerimizde hakkı vardır. Gün gelecek, bedensel gücümüzü, güzelliğimizi ve yeteneklerimizi hangi amaçla kullandığımızın hesabı sorulacaktır. Bedenimiz ile ilgili sorumluluklarımızın başında onu örtmek, kem gözlerden ve kem sözlerden muhafaza etmek gelir. Bedenin örtülmesi, her şeyden önce dinî bir yükümlülüktür. Aynı zamanda fıtrî ve ahlâkî bir davranıştır. Örtünmek, başkalarından ziyade, insanın kendisi için yaptığı bir iyiliktir. İnsanın kendisine olan saygısının ve özeline sahip çıkmasının bir göstergesidir. Mahrem yerleri örtmek, vücuda olan itinanın ve hayâ duygusunun bir yansımasıdır."

Bazı yayın organları yine Diyanet'i hedef gösterdi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın geçtiğimiz haftalarda LGBTİ'li bireyler için kullandığı ifadelerden rahatsız olan bazı medya organları, bu hafta mahremiyet vurgusu yapılan hutbeden de memnun kalmayarak, yine Diyanet'i hedef gösterdi.

Kavaklı: İt ürür kervan yürür

Söz konusu yayın organlarının haberlerine ilişkin yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulunan İstanbul Emekli Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı, "İt ürür kervan yürür." diyerek, "Diyanet İşleri Başkanlığı son birkaç haftadır çok isabetli hutbeler okuyor. Söz konusu çevreler ahlaksızlığın ve namussuzluğun peşinde olan insanlar." ifadelerini kullandı.

İstiklal mücadelesinin kadınlarını örnek gösterdi

Yusuf Kavaklı ecdadımızın İstiklal mücadelesi verdiği günleri hatırlatarak sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün o hutbeyi ben de dinledim. Çok da hoşuma gitti. Diyanet yeni yeni önemli konulara dikkat çekmeye başladı. Bakın bu millet istiklal savaşı verdi. O kadınlarımızın örtüleriyle, taşıdıkları mermilerle vermiş. Kadın doğmuş ama çocuğumun üzerini örtersem mermi ıslanır diye mermiyi örtmüş ve çocuğunu samana sarmış. Bugün Diyanet'i eleştiren çevreler milli değerlerimizin düşmanı insanlar."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:44
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Diyanet İşleri Başkanlığı
  4. Cuma Hutbesi
  5. LGBTİ
  6. Yusuf Kavaklı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Ataç’a ziyaretler sürüyor
    1. Başkan Ataç’a ziyaretler sürüyor
    2. Çankayalı çocukların yaz tatili farkı
    3. Otoyolda ilginç kurtarma operasyonu
    4. Gece kulübünde facia
    5. Tatvan’da 3 terörist etkisiz hale..
    6. Hazim Tamer Dodurga İstanbul Rumeli..
    7. S200, İstanbul Havalimanı’nda 16..
    8. Şeref Malkoç Hakkari’ye geliyor
    9. Muğla'da 68 düzensiz göçmen yakalandı
    10. FLO’dan 140 milyon liralık yatırım
    11. Hindistan'da sel felaketi! 700 kişi..
    12. Ekmeğini taştan çıkaran anne
    13. Kendisinden bir haftadır haber..
    14. Freni boşalan kamyonet kaza yaptı: 2..
    15. Kuyulu Mescid’in tuvalet ve şadırvan..
    16. İşadamı Emin Üstün'ün annesi Mesrure..
    17. Orka’nın patronundan sponsorluk..
    18. Köy muhtarı çalışmalarını anlattı
    19. Van Valiliğinden 15 günlük yasaklama
    20. Sınır ötesi harekatla terör örgütüne..
    21. Geleceğin drone pilotları..
    22. Çekmeköy’deki doğa ve yaşam kompleksi,..
    23. Otomobil pikap ile çarpıştı: 3 yaralı
    24. Pençe Harekatı'nın başladığı 27..
    25. Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Karacak..
    26. Afyon Kocatepe Üniversitesi profesör,..
    27. TürkTraktör'den otomotiv sektöründe..
    28. Türkiye'de BM'ye Doğu Akdeniz tepkisi!
    29. Yeni güneş enerji santralinin ilk..
    30. (Özel)-Fatih’te tramvay ile..
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    Mimar Sinan'ın yaptığı cami, minaresi yıkılarak kiliseye çevrildi
    Mimar Sinan'ın yaptığı cami, minaresi yıkılarak kiliseye çevrildi
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!

    Günün Karikatürü

    27 Temmuz 2019
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz