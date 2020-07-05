Yusuf Kaplan'dan tepki: Hükümet kendi ayağına sıkıyor, bu yanlıştan dönülmeli

Otomobiller için tek geçiş ücreti 36 lira olan Avrasya Tüneli, uzun zamandır vatandaşlar tarafından tepki çekiyordu.

Konuyla ilgili bir tepki de Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan'dan geldi. Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Millete hizmet etmeyen hizmet hezimete dönüşebilir” diyerek hükûmetin kendi ayağına sıktığını ifade etti. İktidara, “Bu yanlıştan derhal dönülmeli” çağrısı yapan Kaplan, “Gidiş-geliş 72 TL! Biri çıksın ‘böyle bir karar yok’ desin lütfen!” dedi.

İşte Yusuf Kaplan'ın açıklaması:

UYARI/YORUM Avrasya Tüneli Geçişi 36TL olmuş! Gidiş-geliş 72 TL! Birisi çıksın, “böyle bir karar yok” desin lütfen! * Millete hizmet etmeyen hizmet hezimete dönüşebilir! * Hükümet ayağına sıkıyor! Bu yanlıştan derhal dönülmeli!