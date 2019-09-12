0553 313 94 23

Yusuf Kaplan'dan kabine değişikliği açıklaması: O bakanlar gidiyor

Yazar Yusuf Kaplan, AK Parti'de son dönemde gündeme gelen kabine değişikliği iddialarıyla ilgili olarak dikkat çeken bir açıklama yaptı.

12 Eylül 2019 Perşembe 14:52
Yusuf Kaplan'dan kabine değişikliği açıklaması: O bakanlar gidiyor

Yazar Yusuf Kaplan, son dönemde gündemden düşmeyen  'kabine değişikliği' iddialarıyla ilgili olarak flaş bir paylaşımda bulundu.

AK Parti'de kabine değişiklikleri ile alakalı her geçen farklı bir iddia ortaya atılıyor. Bu kez yazar Yusuf Kaplan, konuyla ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı.

Yusuf Kaplan, bazı bakanların değişeceğini öne sürerek, "Yazıyorum. Kabinede köklü değişik geliyor. Sadece şu kadarını söyleyeyim: Kamuoyunun rahatsız olduğu bakanlar gidiyor! Nihayet" dedi.

Altaylı ise değişmeyecek dedi

Fatih Altaylı, bugün için kaleme aldığı yazısında, "Konuştuğum pek çok kişinin emin olduğu bir şey var. “Beklentilerin aksine Berat Albayrak görevden falan alınmayacak” diyor herkes" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 14:52
  1. Yusuf Kaplan
  2. kabine değişikliği

YORUM YAZ

  • ErdoğanErdoğan9 dk önce
    BERAT GİTMELİ SOYLU KESİNLİKLE KALMALI

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan'ın Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyine (Türk Keneşi) katılma kararı aldığını bildirdi.
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,..
  2. İndirimli kartların kapsamı genişletildi
  3. Etiyopya 2012 yılına girdi
  4. Suriye sınırında uyuşturucu operasyonu
  5. Terör örgütünde 'Diyarbakır anneleri'..
  6. Merkez Bankası’nın toplam rezervleri..
  7. Halkın sempozyuma ilgisi yoğun
  8. Türk Hukuk Enstitüsünden adli yıl..
  9. Isıtıcıdaki kaynar su üzerine dökülen..
  10. Van’da 5 ay içerisinde 26 kalp hastası..
  11. Başkan Babaoğlu, işbirliği ve..
  12. Tuzla’da bir gıda fabrikasında amonyak..
  13. Yeni Malatyaspor telafi peşinde
  14. Karaveli, “Vatandaşa hizmete her zaman..
  15. FETÖ sanıklarına hapis cezası
  16. AB Rusya'ya yaptırım süresini 6 ay..
  17. Şule Çet'in cep telefonu incelenemedi
  18. Kartal’da Muharrem ayı dolayısıyla..
  19. Her mahalleye iletişim çadırı
  20. Hendek’te okul kantinlerine denetim
  21. Kızları Cep Herkülü’nün hayatını..
  22. 10. YÖREX Danışma Kurulu toplandı
  23. İranlı işçilerden "maaş" protestosu
  24. M3 para arzı azaldı
  25. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurulacak..
  26. Akıllı Tavşan Momo Forum Kayseri’de
  27. Cami kapısında para bulmuştu! Kamera..
  28. Nano teknolojili, sağlıklı, renkli ev..
  29. ALES giriş belgeleri açıklandı
  30. Yusuf Kaplan'dan kabine değişikliği..
Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

Günün Karikatürü

12 Eylül 2019
Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı