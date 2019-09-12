Yusuf Kaplan'dan kabine değişikliği açıklaması: O bakanlar gidiyor

Yazar Yusuf Kaplan, son dönemde gündemden düşmeyen 'kabine değişikliği' iddialarıyla ilgili olarak flaş bir paylaşımda bulundu.

AK Parti'de kabine değişiklikleri ile alakalı her geçen farklı bir iddia ortaya atılıyor. Bu kez yazar Yusuf Kaplan, konuyla ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı.

Yusuf Kaplan, bazı bakanların değişeceğini öne sürerek, "Yazıyorum. Kabinede köklü değişik geliyor. Sadece şu kadarını söyleyeyim: Kamuoyunun rahatsız olduğu bakanlar gidiyor! Nihayet" dedi.

Altaylı ise değişmeyecek dedi

Fatih Altaylı, bugün için kaleme aldığı yazısında, "Konuştuğum pek çok kişinin emin olduğu bir şey var. “Beklentilerin aksine Berat Albayrak görevden falan alınmayacak” diyor herkes" dedi.