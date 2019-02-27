Yusuf Kaplan'dan Erbakan paylaşımı! Gazeteci ve yazar Yusuf Kaplan, Necmettin Erbakan'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle bir anma mesajı yayımladı.

Gazeteci Yusuf Kaplan, Milli Görüş lideri Erbakan Hoca için anma mesajı yayınladı. Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan, vefatının 8'inci sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle anılıyor. Toplumun her kesiminden insanlar Milli Görüş lideri Erbakan Hoca'yı anarken gazeteci/yazar Yusuf Kaplan da sosyal medya hesabı aracılığıyla anma mesajı yayınladı. Erbakan Hoca'nın bir gençlik tohumu ektiğini ve bir medeniyet ufku çizdiğini kaydeden Yusuf Kaplan, "Değeri her geçen gün daha iyi bilindi, bilinecek..." ifadelerini kullandı.

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