Yusuf Kaplan'dan Aile Bakanı'na 'Sıla' tepkisi: Bakana ve 'çatırdayan aile'ye "geçmiş olsun" diyecek birileri yok mu?

Gazeteci Yazar Yusuf Kaplan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a nikahsız birliktelik sonucu bir kavga sonucu telefonla araması nedeniyle tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından tepkide bulunan Yusuf Kaplan, "Nikâhsız yaşayan iki kişi'den biri, kadını dövüyor. Aileden sorumlu bakan kadını arayarak “geçmiş olsun” diyor! Bakana da “çatırdayan aileye” de “geçmiş olsun” diyecek birileri yok mu?" ifadelerinde bulundu.