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Yusuf Kaplan'dan Aile Bakanı'na 'Sıla' tepkisi: Bakana ve 'çatırdayan aile'ye "geçmiş olsun" diyecek birileri yok mu?

Ahmet Kural'dan dayak yiyen şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu arayarak aile karşıtlarına destek veren Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a tepki gösteren Yusuf Kaplan, "Bakana ve 'çatırdayan aile'ye 'geçmiş olsun' diyecek birileri yok mu?" dedi.

06 Kasım 2018 Salı 21:04
Yusuf Kaplan'dan Aile Bakanı'na 'Sıla' tepkisi: Bakana ve 'çatırdayan aile'ye "geçmiş olsun" diyecek birileri yok mu?

Gazeteci Yazar Yusuf KaplanAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a nikahsız birliktelik sonucu bir kavga sonucu telefonla araması nedeniyle tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından tepkide bulunan Yusuf Kaplan, "Nikâhsız yaşayan iki kişi'den biri, kadını dövüyor. Aileden sorumlu bakan kadını arayarak “geçmiş olsun” diyor! Bakana da “çatırdayan aileye” de “geçmiş olsun” diyecek birileri yok mu?" ifadelerinde bulundu.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 21:04
  1. Yusuf Kaplan
  2. Aile
  3. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
  4. Sıla
  5. Ahmet Kural
  6. Aile Bakanı

YORUM YAZ

  • hasanhasan27 dk önce
    geçmiş olsun aile bakanlığına fatal error
  • SelimSelim37 dk önce
    Bakan büyük yanlış yapmıştır. Cumhurbaşkanına hakaret eden, yenikapıya show diyen birine ne sıfatla geçmiş olsun deyip bunu kamuoyuna duyuruyor? Reis derhal bu bakanı görevden alsın. Zaten o koltuğa oturalı beri hangi Aile sorununu çözmüş kendisi. AKP li bakanlar her gün bir pot kırmaya başladı. Geçende de enerji bakanı elektirik zammına indirim yapılacak mı sorusuna karşı enerji şirketlerini savunmuştu. Artık seçimde size Sıla ile enerji şirketleri verir.
  • gaffargaffar41 dk önce
    aile mi ? kucaktan kucaga gezen kizlar mi ? Ben aile diyorum ve kizlarimizi aile disi yasamlardan koruyalim cok gec olmadan.
  • Aslan akbeyAslan akbey45 dk önce
    Bu olaydan ders alacak bir bakan bir hükümet mi var sanki. Alacakları tedbir erkekleri daha da aşağılamak ve erkeklere karşı daha acımasız olmaktan başka ne olacak. Bu mudur tedbir
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