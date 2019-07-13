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Yusuf Kaplan sosyal medyadan patladı: Sizin insanlığınız ölmüş

Yazar Yusuf Kaplan, Mehmet Şevket Eygi'nin ölümünü skandal bir manşetle duyuran paçavra Birgün'e çok sert çıktı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 19:18
Yusuf Kaplan sosyal medyadan patladı: Sizin insanlığınız ölmüş

Türkiye'nin önde gelen mütefekkirlerinden Mehmet Şevket Eygi, hayatını kaybetti. Milli görüş çizgisinde sayısız eserler geride bırakan Eygi hakkında, sosyal medya üzerinden binlerce başsağlığı mesajı yayımlandı. Ünlü yazar hakkında yapılan haberlerden bir tanesi ise çok farklıydı. BirGün Gazetesi, naif ve kibar kişiliği ile tanınan Mehmet Şevket Eygi hakkında skandal bir yorumda bulundu. Skandala sosyal medya hesabından tepki gösteren Yusuf Kaplan, 'Sizin insanlığınız ölmüş, o yüzden bu kadar iğrençleşebiliyorsunuz' yorumunu yaptı.

Yazar Yusuf Kaplan, sözde solcu, özde Fetö tetikçisi Birgün gazetesinin Mehmet Şevket Eygi manşetine çok sert çıktı. Kaplan, Birgün'ün "Gerici yazar Mehmet Şevki Eygi öldü" haberine 'Sizin insanlığınız ölmüş, o yüzden bu kadar iğrençleşebiliyorsunuz' diyerek sert tepki gösterdi.

"Gerici" gazeteden skandal haber

Mehmet Şevket Eygi'nin vefat haberini sitesine taşıyan BirGün Gazetesi, 'Gerici Yazar Mehmet Şevki Eygi' öldü" başlığını atarak büyük tepki topladı. Eygi hakkında hiçbir bilgilerinin olmadığını yazarın adını yanlış yazarak belli eden BirGün, bunun üzerine 'gerici' diye aşağılayıcı bir ifade kullanarak skandala imza atmış oldu.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 19:18
  1. Yusuf Kaplan

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