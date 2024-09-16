Yusuf Kaplan, kitabın tam ortasından konuştu! İşte İslâmî kesimlerin eziklik psikolojisiyle hareket etmelerinin sebebi

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, sekülerizmin bu toprakların ürünü olmadığını, Batı’nın bir karikatürü ve gölgesi olduğunu söyledi. Kaplan, Türkiye’deki İslâmî kesimlerin savunma psikolojisiyle hareket ettiğini ve bu durumun psikolojik üstünlüğü kaybetmelerine yol açtığını belirtti. Savunma psikolojisiyle hareket etmenin, kazanılsa bile aslında kaybetmek anlamına geldiğini ifade eden Kaplan, sekülerizmin bu topraklarda köksüz bir ağaç gibi olduğunu vurguladı. Yusuf Kaplan, Türkiye’deki İslâmî kesimlerin psikolojik üstünlüğü ele geçirmeleri gerektiğini söylediği yazısında özetle şunları kaydetti:

"Savunma psikolojisi, psikolojik üstünlüğü kaybetmeniz anlamına geliyor. Bu da eziklik psikolojisiyle hareket etmeye yol açıyor.

Savunma psikolojisiyle, eziklik psikolojisiyle aslâ kazanamazsınız. Kazansanız bile kazana kazana kaybedersiniz.

İslâmî kesimler, psikolojik üstünlüğü ele geçiremedikleri sürece, sadece sosyoloji değil İslâm’ın kendisi de sürekli kan kaybetmeye devam edecektir.

Oysa sekülerizmin bu topraklarda özgün bir tarihi, hafızası ve geçmişi yoktur. En fazla yüz yıllık bir tarihi vardır. Tanzimat’ı bu sürece kısmen dahil edebiliriz. Peki, nedir bu? Köksüzlüktür. Köksüz ağaç meyve vermez!

İkincisi de, sekülerizm bu toprakların ürünü değildir; bu topraklarda din katına yükseltilmeye kalkışılan sekülerizm / laikçilik, Batı’nın karikatürüdür, gölgesidir; gerçek değil, taklittir!"