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Yusuf Kaplan: İstanbul düştü Müslümanlar tarihten çekildi

29 Mayıs İstanbul'un fethi nedeniyle bir açıklama yapan yazar Yusuf Kaplan, "İstanbul düştü, Müslümanlar tarihten çekildi." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 02:55:00 -
Yusuf Kaplan: İstanbul düştü Müslümanlar tarihten çekildi

Yazar Yusuf Kaplan İstanbul'un fethi sebebiyle sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fatih Sultan Mehmet Han #29Mayıs1453'te fethetti, tarihin akışını değiştirdi. İstanbul düştü, Müslümanlar tarihten çekildi. İstanbul ayağa kalktığında, tarihin akışı değişecek yine! İstanbul nasıl ayağa kalkacak peki? Yeniden fethedildiğinde!" dedi.

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