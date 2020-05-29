Yusuf Kaplan: İstanbul düştü Müslümanlar tarihten çekildi
29 Mayıs İstanbul'un fethi nedeniyle bir açıklama yapan yazar Yusuf Kaplan, "İstanbul düştü, Müslümanlar tarihten çekildi." dedi.
Yazar Yusuf Kaplan İstanbul'un fethi sebebiyle sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fatih Sultan Mehmet Han #29Mayıs1453'te fethetti, tarihin akışını değiştirdi. İstanbul düştü, Müslümanlar tarihten çekildi. İstanbul ayağa kalktığında, tarihin akışı değişecek yine! İstanbul nasıl ayağa kalkacak peki? Yeniden fethedildiğinde!" dedi.