0553 313 94 23

"Yusuf İstanbul'da görüldü" denmişti... Üzücü haber geldi

İstanbul’da bir marketin kamerasına yakalanan çocuğun yeni ve daha net görüntüleri elde edildi. Görüntüleri izleyen aile, çocuğun Yusuf olmadığını belirtti. Baba Mehmet Şah Yılmaz, “Arama çalışmalarının yeniden başlatılmasını istiyoruz” diye konuştu.

06 Temmuz 2018 Cuma 15:22
"Yusuf İstanbul'da görüldü" denmişti... Üzücü haber geldi

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde hayvanlarını otlatmaya götüren ve kendisinden bir daha haber alınamayan Yusuf Yılmaz’ın İstanbul’da olduğu umutları boşa çıktı. Aileye de izlettirilen bir güvenlik kamerasına yakalanan görüntülerdeki çocuğun, yeni ve daha net görüntülerin elde edilmesiyle Yusuf olmadığı ortaya çıktı. Baba Mehmet Şah Yılmaz, arama çalışmalarının yeniden başlatılmasını istedi.

Silvan ilçesine bağlı Çatakköprü Mahallesi’nde çobanlık yapan 15 yaşındaki Yusuf Yılmaz, 1 Temmuz’da 05.30 sıralarında hayvan otlatmak için evden çıktı. Yılmaz’ın uzun süre eve dönmemesi üzerine tedirgin olan aile, mahallelilere de haber vererek çevreyi aramaya başladı. Bir süre sonra hayvanlara rastlayan aile ve mahalleliler, Yılmaz’ı bulamadı. Bunun üzerine jandarma, AFAD, UMKE ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına haber verildi. Kısa sürede gelen ekipler, köy çevresinde Yılmaz’ı aramaya koyuldu. Önceki güne kadar yapılan arama çalışmalarında Yılmaz’ın izine rastlanmadı. Ancak İstanbul’dan önceki gün gelen iddia, çaresiz bekleyişini sürdüren aileyi umutlandırdı.

İddiaya göre Yılmaz, İstanbul Beylikdüzü taraflarında kendisini gazete ve televizyonlarda çıkan fotoğraflarından tanıyan bir vatandaş tarafından görüldü. Ailenin yaklaşık 6 ay önce çobanlık yapmak için İstanbul’dan Silvan’a geldiği bilgisinin de Yılmaz’ın İstanbul’a kaçmış olabileceği ihtimalini güçlendirmesi nedeniyle burada da çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma çerçevesinde bir güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşıldı.

Görüntü hemen Silvan’a gönderilerek güvenlik güçleri aracılığıyla aileye izletildi. Görüntüyü izleyen anne, Yılmaz’ı teşhis etti. Bunun üzerine, Silvan ilçesindeki arama çalışmaları sonlandırılarak, İstanbul’da çok yönlü çalışma başlatıldı. Bu kez, Yılmaz olduğu tahmin edilen çocuğun bir minibüsün güvenlik kameralarına yansıyan daha net görüntülerine ulaşıldı. Bu görüntüler de hemen aileye ulaştırıldı. Görüntüleri izleyen aile, buradaki çocuğun oğulları Yusuf olmadığını belirtti.

BU ÇOCUK YUSUF DEĞİL

İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) telefonla görüştüğü baba Mehmet Şah Yılmaz, bir markette alışveriş yaparken güvenlik kamerasına yakalanan çocuğun bu kez minibüsün kamerasına yakalandığı görüntülerinin kendilerine gönderildiğini belirterek, “Bu görüntüler marketin görüntülerinden daha netti. Emniyet yetkilileri bize görüntülere bakıp, çocuğun bize ait olup olmadığını sordu. Çok net bir şekilde gözüküyor. Bu çocuk Yusuf değil. Umutlarımız yıkıldı. Çocuğumuz halen nerede olduğu belli değil. Bir sonuç alınıncaya kadar arama çalışmalarına devam edilmesini istiyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 15:22
  1. İstanbul
  2. Diyarbakır
  3. kayıp Yusuf

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bağırsak düğümlenmesi nedir?
    1. Bağırsak düğümlenmesi nedir?
    2. Ve Beşiktaş genç futbolcusuyla..
    3. Hatay genç kızkardeşlere ağlıyor!
    4. Göz yorgunluğu nedir? Belirtileri..
    5. Şeftalinin iyi geldiği hastalıklar..
    6. Sabah uyandığınızda ağzınızda koku..
    7. Merkez Bankasından dolar hamlesi
    8. Büyük kriz kapıda: Hükümeti göreve..
    9. HDP'den CHP'ye çağrı: Bizimle..
    10. Bebeğinizin tırnaklarında morarma..
    11. Beşiktaş'ın yıldızı Ryan Babel..
    12. İçişleri Bakanlığı KPSS şartıyla 1117..
    13. Bebek kıyafetlerini böyle yıkayın!
    14. Flaş! Giresun'da PKK operasyonu..
    15. Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu..
    16. Suriye'de flaş gelişme! Ateşkes sağlandı
    17. Phillip Cocu'nun ilk 11'i belli oldu!..
    18. Afyon'da taksinin çarptığı yaya öldü
    19. Biberonda mama ne kadar bekletilmelidir?
    20. Bu fotoğraf Muğla'da çekildi! Yer..
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ünlü din adamı öldürüldü!
    Ünlü din adamı öldürüldü!
    'Benim bir şeyim yok anne üzülme'
    'Benim bir şeyim yok anne üzülme'
    Baykal ısrar edince ortaya çıktı! Bu akşam ya da yarın...
    Baykal ısrar edince ortaya çıktı! Bu akşam ya da yarın...
    Yine kanımız donacak! Eylül'ün babası ilk kez açıkladı
    Yine kanımız donacak! Eylül'ün babası ilk kez açıkladı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kime borcu var?
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kime borcu var?
    Türkiye teröristbaşını vurdu! Amerikalılar izledi
    Türkiye teröristbaşını vurdu! Amerikalılar izledi