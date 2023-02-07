  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yusuf İslam'dan deprem paylaşımı
Gündem

Yusuf İslam'dan deprem paylaşımı

İngiliz müzisyen Yusuf İslam, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Türk ve Suriyelileri vuran bu felaketi gördüğüm için çok üzgünüm. Allah bölgedeki herkese kolaylık ve güvenlik sağlasın, ölenlerin ruhunu sonsuz huzura kavuştursun." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 11:21:00 -
Yusuf İslam'dan deprem paylaşımı

Lübnan asıllı İsveçli R&B sanatçısı Maher Zain ise Instagram hesabında, deprem bölgesinde çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak, "Bu sabah Türkiye ve Suriye'deki deprem haberlerinden ötürü derin üzüntü yaşadık. Türkiye ve Suriye'deki tüm kardeşlerim için dua ediyorum. Umarım depremden etkilenen bölgelerde bulunanların hepsi güvende olur ve bir an önce her şey düzelir. Allah merhumlara rahmet eylesin ve geride kalanlara sabır versin." sözleriyle üzüntüsünü aktardı.

 

Azerbaycanlı müzik grubu Rauf & Faik'in resmi Instagram hesabında ise "Türkiye için dua edin" mesajı paylaşıldı.

 

İngiliz sanatçı Sami Yusuf ise kırık kalp ile depreme ilişkin bir haberin görselini Instagram hesabında paylaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23