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Gündem Yusuf İslam'dan bebek katili siyoniste ayet-i kerime ile tepki! 'Aklınızı kullanmıyor musunuz?'
Gündem

Yusuf İslam'dan bebek katili siyoniste ayet-i kerime ile tepki! 'Aklınızı kullanmıyor musunuz?'

Yeniakit Publisher
2023-10-26 17:54:00 -
Yusuf İslam'dan bebek katili siyoniste ayet-i kerime ile tepki! 'Aklınızı kullanmıyor musunuz?'

Dünyaca ünlü Müslüman sanatçı Yusuf İslam, İsrail'in Filistinli mazlumlara yönelik insanlık dışı saldırılarını değerlendirdi.

İngiliz Müslüman müzisyen Yusuf İslam, katil İsrail'in Filistin'e yönelik uyguladığı kanlı soykırımı lanetledi.

"Allah'ın kusursuz adaletinden kaçamayacaklar. Toplu ceza, utanmaz bir savaş suçu ve potansiyel soykırım." diyerek katile tepki gösteren İslam, "Gözlerim kurbanlar için ağlıyor ama yüreğim, hiç kimsenin Allah'ın kusursuz adaletinden kaçamayacağının bilinciyle sakin. Bu bana huzur vermeye yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

Yusuf İslam sosyal medya paylaşımına, Bakara suresinin 44. ayet-i kerimesini de ekledi.

Sizler kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz?

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