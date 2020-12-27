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Spor Yusuf Erdoğan'dan Skrtel'in sakatlığı hakkında açıklama
Spor

Yusuf Erdoğan'dan Skrtel'in sakatlığı hakkında açıklama

Süper Lig'de Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Kasımpaşa oyuncusu Yusuf Erdoğan yaptığı açıklamada, "Skrtel'in ayağından gelen sesi duydum. Aşilinde kopma olmuş galiba. Çok üzgünüm. Geçmiş olsun demek istiyorum." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 22:18:00 -
Yusuf Erdoğan'dan Skrtel'in sakatlığı hakkında açıklama

Süper Lig'de Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Kasımpaşa'da Yusuf Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Yusuf Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Bütün takım olarak felsefemiz, kim atarsa atsın takımın kazanması. Biz kardeş gibiyiz. Koita'nın atmasını çok istiyordum. Volkan Babacan iyi bir kurtarış yaptı. Golü atsaydı, çok farklı duygular olacaktı. Futbol bu yüzden güzel."

"Maç önüne geçen bir şey oldu. Skrtel'in ayağından gelen sesi duydum. Aşilinde kopma olmuş galiba. Çok üzgünüm. Geçmiş olsun demek istiyorum."

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