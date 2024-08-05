Yusuf Dikeç'ten, Elon Musk'a paylaşım rekorları kıran soru! Musk cevap verdi

ABD'li multi milyarder Elon Musk,Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye’ye gümüş madalya getiren ve atış tarzıyla dünyanın en çok konuşulan ismi olan Yusuf Dikeç'i, sahibi olduğu fenomen sosyal medya uygulaması X'te takip etti.

ELON MUSK İLE YUSUF DİKEÇ ARASINDA BEĞENİ REKORU KIRAN DİYALOG

Kısa bir süre önce X hesabı açarak kendisine gösterilen yoğun sevgiye paylaşımlarıyla karşılık veren Dikeç, X'in sahibi Musk'a ilginç bir soru sordu. Musk ve Dikeç arasındaki diyalog kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yusuf Dikeç meşhur pozuyla yaptığı paylaşımda Musk'ı etiketleyerek, "Merhaba Elon, sizce geleceğin robotları elleri ceplerinde olimpiyatlarda madalya kazanabilecekler mi? Bunu kıtaları birleştiren kültür başkenti İstanbul'da tartışmaya ne dersiniz?" diyerek İstanbul'a davet etti.



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'İSTANBUL'U ZİYARET ETMEK İSTİYORUM'

Yusuf Dikeç'in paylaşımını kısa sürede alıntılayarak Yusuf Dikeç'e robot benzetmesi yapan Musk, Dikeç'e verdiği yanıtta, "Robotlar her zaman hedefi tam ortasına vuracak. İstanbul'u ziyaret etmek istiyorum. Dünyanın büyük şehirlerinden birisi." dedi.

İkilinin arasında geçen diyalog milyonlarca etkileşim aldı.