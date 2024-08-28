  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP'yi arkasına alan Koç Grubuna büyük şok! Reddedildiler

Harris'in sonu Biden gibi mi olacak? Canlı yayın için anlaştılar

"SETA partiye rapor sundu; sonuçlar çarpıcı Erdoğan’ın artık zırhı yok" DMM'den açıklama geldi

TB2 SİHA'lar ile Rusya'ya direnen Ukrayna'dan Türk düşmanlığı! Çok büyük ayıp ettiler

ABD'den 5 Kasım öncesi dikkat çeken ziyaret

O cemaatin kaos planı dehşete düşürdü! Kalkışmaya hazırlanıyorlar

Türkiye'nin insansız savaş uçağı Anka-3'ü kopyaladılar

Eski Türkiye daha mı müreffehti? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz rakamları paylaştı

Futbol maçında PKK propagandasına geçit yok: 6 kişi gözaltında

Komünizm ile yönetilen Küba'da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınıyor! Bizim solcular şok geçirecek
Medya Yusuf Dikeç'in başörtülü annesine salya sümük saldırmışlardı! Ahmet Hakan'dan o alçaklara ayar üstüne ayar
Medya

Yusuf Dikeç'in başörtülü annesine salya sümük saldırmışlardı! Ahmet Hakan'dan o alçaklara ayar üstüne ayar

Yeniakit Publisher
2024-08-28 10:05:00 -
Yusuf Dikeç'in başörtülü annesine salya sümük saldırmışlardı! Ahmet Hakan'dan o alçaklara ayar üstüne ayar

Ahmet Hakan, Yusuf Dikeç'in annesiyle paylaştığı fotoğrafın olumlu bir imaj yansıttığını belirtti. Hakan, bazı kişilerin bu fotoğrafın dış imajı bozduğu yönündeki eleştirilerini "aşağılık kompleksi" olarak nitelendirdi. Fotoğrafın, anayla gurur duymanın bir göstergesi olarak ülkemizin imajını zirveye çıkardığını vurgulayan Ahmet Hakan, imaj kaygısının değil, değerlere bağlılığın önemli olduğunu söyledi. Ahmet Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

Ahmet Hakan, Yusuf Dikeç'in annesiyle paylaştığı fotoğrafın olumlu bir imaj yansıttığını belirtti. Hakan, bazı kişilerin bu fotoğrafın dış imajı bozduğu yönündeki eleştirilerini "aşağılık kompleksi" olarak nitelendirdi. Fotoğrafın, anayla gurur duymanın bir göstergesi olarak ülkemizin imajını zirveye çıkardığını vurgulayan Ahmet Hakan, imaj kaygısının değil, değerlere bağlılığın önemli olduğunu söyledi. Ahmet Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"Yusuf Dikeç, muhterem annesiyle çektirdiği fotoğrafı “My most precious”, yani “En kıymetlim” diye paylaşmış.

*

Aşağılık kompleksinin pençesine esir düşmüş ne kadar ezik ev zencisi varsa bu paylaşımın altına...

 

“Annene saygı göstermen iyi ama bu anne bizim dışarıdaki imajımızı bozar” tarzı kusturucu yorumlar yapmışlar.

*

Yusuf Dikeç’e ve muhterem annesine saygıyla şunu ifade etmek isterim:

*

Derdimiz imaj falan değil ama bu fotoğraf ülkemizin imajını Everest’in tepesine çıkarır.

Çünkü olumlu imajın en başında “anayla gurur duymak” gelir."

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23