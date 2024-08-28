Yusuf Dikeç'in başörtülü annesine salya sümük saldırmışlardı! Ahmet Hakan'dan o alçaklara ayar üstüne ayar

Ahmet Hakan, Yusuf Dikeç'in annesiyle paylaştığı fotoğrafın olumlu bir imaj yansıttığını belirtti. Hakan, bazı kişilerin bu fotoğrafın dış imajı bozduğu yönündeki eleştirilerini "aşağılık kompleksi" olarak nitelendirdi. Fotoğrafın, anayla gurur duymanın bir göstergesi olarak ülkemizin imajını zirveye çıkardığını vurgulayan Ahmet Hakan, imaj kaygısının değil, değerlere bağlılığın önemli olduğunu söyledi. Ahmet Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"Yusuf Dikeç, muhterem annesiyle çektirdiği fotoğrafı “My most precious”, yani “En kıymetlim” diye paylaşmış.

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Aşağılık kompleksinin pençesine esir düşmüş ne kadar ezik ev zencisi varsa bu paylaşımın altına...

“Annene saygı göstermen iyi ama bu anne bizim dışarıdaki imajımızı bozar” tarzı kusturucu yorumlar yapmışlar.

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Yusuf Dikeç’e ve muhterem annesine saygıyla şunu ifade etmek isterim:

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Derdimiz imaj falan değil ama bu fotoğraf ülkemizin imajını Everest’in tepesine çıkarır.

Çünkü olumlu imajın en başında “anayla gurur duymak” gelir."