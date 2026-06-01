Manzarasıyla büyülüyor! Doğa ve inanç turizminin yeni rotası oldu

Bölgenin dağcılık ve doğa sporları açısından da önemli potansiyelinin bulunduğunu ifade eden Doç. Dr. Önen, zirveye ulaşmak isteyen dağcıların yaklaşık 2 ila 3 saat süren yürüyüş ve tırmanış rotalarını kullandığını söyledi. Kamplar, doğa yürüyüşleri ve fotoğrafçılık faaliyetleri için elverişli alanların yer aldığını anlatan Doç. Dr. Önen, bölgenin özellikle doğaseverlerin uğrak noktalarından biri haline geldiğini söyledi. İncekaya köyünün yalnızca doğal güzellikleriyle değil, inanç turizmi yönüyle de öne çıktığını belirten Doç. Dr. Önen, türbe ziyaretleri nedeniyle yılın farklı dönemlerinde çok sayıda kişinin bölgeye geldiğini söyledi.