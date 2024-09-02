Yusuf Dikeç’in annesi, aşağılık komplekslileri kudurttu

Milli Gazete yazarı Mine Alpay Gün, Yusuf Dikeç'in Paris Olimpiyatları'ndaki cesur duruşunun dünya genelinde büyük yankı uyandırdığını söyledi. Dikeç'in, annesiyle paylaştığı fotoğrafın sosyal medyada skandal tepkilere yol açtığını belirten Gün, Batı'ya yönelik aşağılık kompleksi eleştirilerinin yeniden gündeme geldiğini ifade etti. Gün, Batı'nın tarih boyunca pek çok kez dünyaya rezil olduğunu vurguladığı yazısında şunları kaydetti:

"Paris Olimpiyatı'nda duruşuyla dünyanın dikkatini çeken Yusuf Dikeç,

Günlerce konuşuldu,

Bütün dünyada fotoğrafları paylaşıldı.

O ikonik duruşu moda oldu,

İnsanlar ünlüsü, ünsüzü ile o duruşu taklit eden pozlar verdiler.

Her milletten, her dinden insanın gönlüne girmesinde; olimpiyatta silah atışında gerekli teçhizatı kullanmayarak cesareti etkili oldu.

Bu koruyucu aparatları kullanmamakla kalmayıp, atış esnasında, elini cebine sokup olası bir tehlikeye karşı meydan okuyan o duruşu da, insanları etkiledi.

Bir anda büyük ödüller kazanan bütün sporcuların önüne geçti.

Yurt içinde yurt dışında her kesimden insan onu konuştu, hakkında yüzlerce yazı yayınlandı.

Kendisinin de tahmin edemeyeceği bir şöhrete ulaştı.

Başarısını, ülkesine ve halkına ithaf ederken; kendisine geçmişte kötülük yapanları parantez içine aldı.

Her başarılı insanın, yüreği haset kurtları ile dolu insancıklar tarafından engellendiğini bir kez daha öğrendik.

Ne ki o hüzünlü yüzüne, ağırbaşlı duruşuna son başarısı ile hafif bir tebessüm yerleşmişti.

O mutlulukla annesiyle birlikte fotoğrafını paylaştı.

Çok güzel bir fotoğraftı, 51 yaşındaki bebeğiyle gözleri mutluluktan parlayan dünyanın en masum annesi.

“En değerlim” notuyla sosyal medyada paylaşılan o fotoğraf,

Osmanlının bahçesine yerleştirdiği aslan heykellerini anımsattı,

Ecdat, heybetli bir erkek aslan heykelinden ziyade, yavrularını emziren anne aslanı tercih etmiş daha ziyade.

Aynı o merhamet temasını Yusuf Dikeç ve annesinde gördük, gözlerimiz yaşardı.

Fakat bir anda sosyal medya karıştı.

Çirkin yorumlar, ardı ardına geldi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Maalesef rezil olduk dünyaya. Keşke annenizi paylaşmasaydınız" yorumunu yaptı.

Birçok kullanıcı da 'Rezil olduk, sil şunu', 'Avrupa'ya küçük düştük' gibi utandıran yorumlarda bulundu.

Son iki yüz yıldır bu aşağılık kompleksinden kurtulamadık,

Hep kendimizi batıya izah etme zorunluluğunda hissettik,

Evet, Müslümanız ama İslam’ı yaşamıyoruz,

Biz de sizin gibi moderniz, başımızı örtmüyor, namaz kılmıyor, oruç tutmuyoruz.

Başı örtülü şehit annelerini törenlere almayacak kadar aşağılık kompleksini ilerlettik.

Oysa Batı dediğimiz Avrupa ve ABD bize ve tüm dünyaya kaç kez rezil oldu.

Mazlum milletleri asırlarca sömürdü, zengin yeraltı kaynaklarını çalıp, yerli halkı açlıktan kırıp, yeryüzünün en büyük hırsızlığını yaptılar.

Bizim Antik çağdan kalan Anadolu mirasımızı, Zeus sunağını, İştar kapısını, eski mescitlerin paha biçilmez çinilerini, Meşatta’ nın ahşap oymalarını hunharca çalıp ülkelerine kaçırdılar.

Koskoca Bergama’yı çalıp Berlin’de Pergamon Müzesi’ni açtılar.

Afrika’da, Somali de, Irak’ ta, Filistin’de milyonlarca insanı katlettiler, hapishanelere doldurdukları masumlara tecavüz ettiler, işkencelerle dünyalarını kararttılar,

Ortadoğu’da IŞİD’ i kurup Müslümanları öldürttüler,

Suriye’de DEAŞ’ ı bahane edip YPG ye silah, teçhizat ve askeri eğitim verip sınırlarımızın dibinde Türkiye’ ye tehdit oluşturdular.

Son Gazze savaşında batı, dünyaya iyice rezil oldu.

Mazlum çocuklara değil katil Siyonistlere destek verdi, soykırımcı bebek katili başkanı meclise çağırıp konuşturup, ayakta alkışladı.

Bu ne yaman çelişki ki,

Hırsız ve kaatillerin karşısında bitmeyen o bildik aşağılık kompleksi.

Oysa tertemiz bir vatan evladı Yusuf Dikeç ve onun ak örtüsüyle dünya güzeli annesi; yüreğimize esenlik, yarınlarımız için umut vermekteler."

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