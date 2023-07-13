Yusuf Demir'e kötü haber! Galatasaray 'mavi kart' kontenjanını...

Süper Lig ekipleri, TFF'nin çıkardığı yeni uygulama sonrası Türkiye Milli Takımı forması giymeyen gurbetçi oyunculara ve Kazakistan, Özbekistan gibi Türkmen ülkelerdeki futbolculara yönelmişti.

Her takımın 1 hakkının olduğu bu kontenjanın Galatasaray forması giyen Yusuf Demir'e özel çıkartıldığı iddia edilse de, sarı kırmızılılar kontenjanı Yusuf için kullanmayacak.

Hürriyet'teki habere göre, bir süredir Bayer Leverkusen forması giyen Kerem Demirbay için girişimlerde bulunan Galatasaray, transferi bitirmek üzere. Almanya Milli Takımı'nı seçen Kerem, transfer edilmesi halinde mavi kart sayesinde yerli statüsünde oynayabilecek.

Galatasaray'ın oyuncu için Leverkusen'e 2 milyon euro önerdiği, Alman ekibinin ise 3.5 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Transferin bitmesi an meselesi.

Orta sahada görev yapan 30 yaşındaki tecrübeli orta saha, geçtiğimiz sezon 25 maçta 4 gol 3 asistlik katkı sağladı.

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Schalke ve Dortmund altyapılarında yetişen sol ayaklı merkez orta saha oyuncusu, tüm kariyerini Almanya'da geçirdi. Dortmund, Hamburg, Düsseldorf, Hoffenheim ve son olarak Leverkusen formalarını giyen Kerem, 2 kez de Almanya Milli Takımı'nda oynadı.

2017 yılında ilk kez milli olan tecrübeli orta saha, 2019 yılından beri Leverkusen'de oynuyor.

Galatasaray'a transferi halinde ilk kez Almanya dışına çıkacak olan 30 yaşındaki oyuncu için Okan Buruk'un istekli olduğu bildirildi. Oyuncunun maaşının 2 milyon euro civarında olması bekleniyor.

Bu karar sonrası ise Yusuf Demir'in ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor. 20 yaşındaki futbolcunun yurt içinde bir takıma kiralanması söz konusu. Yerli statüsünde oynayabileceği için Süper Lig ekipleri, Yusuf için sırada.