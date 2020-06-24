Yusuf Alabarda'dan kritik uyarı: Türkiye olarak hazır olmamız lazım

Savunma ve Güvenlik Stratejileri Analisti Yusuf Alabarda, Somali'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kaynaklı bir takım provokasyonlara Türkiye Cumhuriyeti olarak hazır olmamız gerektiğini söyledi.

"Somali'deki terör saldırılarının arkasında, BAE destekli Eş Şebab terör örgütü var. Coğrafyamızda akan kan ve gözyaşının arkasında da hep Körfez ülkeleri ve bilhassa da BAE var" diyen Alabarda, "Turpun büyüğü heybededir. Ortadoğu'nun sokağı ile BAE'nin hesaplaşma zamanı yakındır." ifadelerini kullandı.