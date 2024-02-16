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Yaşam Yürüyen merdivenlere sıkışarak can verdi! İBB Başkanı Ekrem uyuyor mu?
Yaşam

Yürüyen merdivenlere sıkışarak can verdi! İBB Başkanı Ekrem uyuyor mu?

Yeniakit Publisher
2024-02-16 20:03:00 -

İstanbul'da Gayrettepe Metro Zorlu Center alt geçidinde meydana gelen kazada bir işçi feci şekilde can verdi. İş güvenliğinin olmaması bu feci olayda bir kişinin canına mal oldu. İBB sadece taziye paylaşmakla yetindi.

İstanbul'un birçok noktasında bulunan yürüyen merdivenler büyük risk oluşturmaya devam ediyor. İBB yönetimi tüm uyarılara rağmen bu soruna bir çözüm bulmuyor.

Gayrettepe Metro Zorlu Center alt geçidinde meydana gelen talihsiz bir kaza, büyük üzüntü yarattı. Yürüyen merdivene sıkışan bir kişi, ne yazık ki hayatını kaybetti.

Olay, İstanbul’un en işlek noktalarından biri olan Gayrettepe Metro Zorlu Center alt geçidinde meydana geldi.

Yürüyen merdivene sıkıştı

Kazada, yürüyen merdivene sıkışan bir kişi hayatını kaybetti.
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Başsağlığı dilediler

İBB'den yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Gayrettepe İstasyonu'nda yüklenici firma AKE Asansör tarafından yürütülen bakım çalışması sırasında meydana gelen kazada bakıkm personeli hayatını kaybetti. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve tüm AKE ailesine başsağlığı dileriz." denildi.

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