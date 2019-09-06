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Yürüyen Köşk’ü 20 günde 6 bin 225 kişi ziyaret etti

2019 yılının ilk 8 ayında Yalova’nın en önemli markası olan Yürüyen Köşk’ü ziyaret edenlerin sayısı 40 bin kişiye yaklaştı.

06 Eylül 2019 Cuma 20:38
Yürüyen Köşk’ü 20 günde 6 bin 225 kişi ziyaret etti

2019 yılının ilk 8 ayında Yalova’nın en önemli markası olan Yürüyen Köşk’ü ziyaret edenlerin sayısı 40 bin kişiye yaklaştı.


Ağustos ayı içerisinde 1 hafta tadilatta, Kurban Bayramı’nda 1 ve 2. gün kapalı olmasına rağmen 6 bin 225 kişinin ziyaret ettiği Atatürk’ün Yalova’da ki Yürüyen Köşk’ü bu alanda kendi rekorunu da kırdı. 2019 Ocak ayının başından 31 Ağustos’a kadar 37 bin 378 kişinin ziyaret ettiği Yürüyen Köşk’ün ziyaretçilerinin 8 bin 33’ü ise çocuklardan oluştu. Yürüyen Köşk’ü 2016 yılında 27 bin 485, 2017 yılında 37 bin 540 kişi, 2018 yılında ise 53 bin kişi ziyaret etmişti.


Yapılan çalışmaların her geçen sene Yürüyen Köşk’ün tanıtımına katkı sağladığını belirten Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman; “Atatürk’ün kentimize en büyük mirası olan Yürüyen Köşk’ün ziyaretçi sayısının her geçen yıl artması memnun edici bir durum. Buda bizlerin görev süremiz boyunca ne kadar doğru işler yaptığımızı gösteriyor. Gittiğimiz her platformda ve konuşmalarımızda Yürüyen Köşk’ü anlatarak kentimizin tanıtımına katkı sağlıyoruz. Yapmış olduğumuz birçok projeye Köşk’ün adını vererek daha çok duyulması için çabalıyoruz. Yapmış olduğumuz bu çalışmaların ise meyvesini Yürüyen Köşk’e artan ilgi ve ziyaretçi sayısıyla almaktayız” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 20:38
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