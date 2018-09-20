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Yürüteçten medet ummayın, faydası yok

Çocuğu bırakın, emeklesin ve yerlerde yuvarlansın...

20 Eylül 2018 Perşembe 17:46
Yürüteçten medet ummayın, faydası yok

Anne babalar, bazen bebeğin yürümesini kolaylaştıracağına inanarak, bazen de onun hoşça vakit geçirip eğlenmesi için yürüteç alıyorlar. Evet, gerçekten de bebekler yürüteçte hoş zaman geçirebilirler, fakat doktorunuza danıştığında bunu onaylamadığını göreceksiniz.

Yürütecin, sanılanın aksine, yürümeyi kolaylaştırıcı değil engelleyici etkisi var.. Çünkü, kolayca hareket kabiliyeti kazanan bebek, kendisi çaba harcamaya gerek duymayacak, yürüme denemelerinden vazgeçebilecektir.

Üstelik yürüteçte; yürüme için özellikle önemli olan kalça ve üst bacak kasları değil, alt bacak kasları çalışmaktadır.
Ayrıca, bebeğin takılıp düşme, önceden ulaşamadığı tehlikelere ulaşma riski vardır.

Bebeğin emeklemesi, yerde yuvarlanması onun gelişimi açısından daha yararlıdır, hazır olduğunda nasılsa yürüyecektir.

 

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 17:46
  1. yürüteç kullanımı
  2. yürüteç zararlı mı

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