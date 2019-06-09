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Yürürken kafasını kaldıramayanlara müjde!

Günlük hayatta yürürken ellerinden akıllı telefonları düşürmeyen vatandaşlar için özel yol yapıldı.

09 Haziran 2019 Pazar 16:09
Yürürken kafasını kaldıramayanlara müjde!

Akıllı telefonların yayalar açısından tehlikeli durumlara yol açması üzerine akıllı telefon kullanıcılarına özel yol yapıldı.

Günlük hayatın ayrılmaz parçası haline gelen akıllı telefonların yayalar açısından tehlikeli durumlara yol açması üzerine Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel yol yapıldı. Yolu belediye değil yayalar yaptı.

Akıllı telefon kullanıcılarına özel yol

Polonya’da yürürken akıllı telefonlarını ellerinden düşürmeyen yayaların daha güvenli şekilde internette gezinebilmeleri için başkent Varşova'da akıllı telefon yolu yapıldı. Ancak söz konusu yolu alışılmışın aksine Varşova Belediyesi değil vatandaşlar yaptı.

Varşova Teknik Üniversitesinin bulunduğu Nowowiejska Sokağı'nda öğrencilerden kaynaklanan yoğun yaya trafiği, onların vazgeçilmezi akıllı telefonla birleşince kaldırımda rahat yürüyemeyen çevre sakinleri belediyenin bisiklet yolunun yanına kendi inisiyatifleriyle akıllı telefon yolu yaptı.

Kimilerine göre psikolog…

Beyaz bir çizgiyle yaya kısmından ayrılan akıllı telefon yolunda elindeki telefonun ışıldayan ekranına bakan adam resmi bulunuyor. Çevre sakinlerinin yaptığı yola tepkiler de farklı geldi.

Kimileri böylesi bir yolun isabetli bir fikir olduğunu ifade ederken, kimileri ise gözünü telefondan ayıramayanların psikoloğa görünmesi gerektiğini söylüyor. Fikirler farklı olsa da akıllı telefon bağımlıları en azından Nowowiejska Sokağı'nda güvenle internette gezinebiliyorlar.

Varşova Belediyesinin önümüzdeki günlerde Nowowiejska Sokak sakinlerinin uygulamasını tüm kente yayıp yaymayacağı ise henüz bilinmiyor.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 16:09
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  3. Varşova Belediyesi
  4. Nowowiejska Sokağı
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