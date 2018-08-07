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Yürürken ellerimizi sallamazsak ne olur?

Yürürken kollarımızı neden salladığımızın nedenini hiç düşünüz mü? İşte merak edilen bu sorunun cevabı...

07 Ağustos 2018 Salı 19:45
Yürürken ellerimizi sallamazsak ne olur?

Michigan Üniversitesi’nden biyomekanik mühendisler tarafından yapılan çalışmada, yürürken kollarımızı sallama davranışımızın, iki bacak üzerinde yürüme sürecinin bir parçası olduğu ortaya çıktı. Araştırmaya göre, yürüme hareketinin en ekonomik biçimi, ellerin sallanmasının eşlik ettiği biçimdir. Yürürken ellerin sallanması sayesinde kaslar daha az zorlanır. Yapılan deneylerde kolların sallanmaması durumunda harcanan eforun arttığı, yürümenin güçleştiği görülmüştür. Üstelik kolların işin içine girmesi ile hız %20 oranında artarken, harcanan enerji düşmektedir.

Vücudu basit bir sarkaç olarak düşünün. Yürüme hareketi, kolların tıpkı bir sarkaç gibi istemsizce salınmasına neden olur. Bu da kaslarımızın çok az miktarda bir enerji harcaması ile hareketi kontrol edebilir hale gelmemizi sağlar.

Aslında yürürken kolların sallanması, bacakların işini de kolaylaştırır. Bacaklarımızın zemine uyguladığı güç, kolların salınımı sayesinde %63 oranında artar. Bu da normal yürüyüşümüz için harcadığımız eforun önemli ölçüde azalmasını sağlar.

Kollarımızı bacaklarımızla senkronizasyon içinde hareket ettirmek, yani sol kolumuzla sol ayağımızı aynı anda hareket ettirmek, vücudumuz için çok daha zordur. Bu şekilde yürüdüğümüzde normal yürüyüşümüzden %26 oranında daha fazla enerji harcarız.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 19:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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