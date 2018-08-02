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Yürüme bozukluğu nedir nasıl geçer?

Yürüme bozukluğu vücut sağlığını doğrudan etkileyen rahatsızlıklardan birisidir. Bu nedenle yürüyüş bozukluklarının zaman kaybedilmeden tedavi edilmesi gerekmektedir.

02 Ağustos 2018 Perşembe 01:15
Yürüme bozukluğu nedir nasıl geçer?

Yürüme bozukluklarına neden olan etkenlerden birisi yanlış ayakkabı seçimidir. Ayak sağlığına çocukluk dönemlerinden itibaren özen göstermemek ileride yürüme bozukluklarına yol açar. Kişilerin ayak biçimlerine göre ayakkabı seçmesi ve bacaklarını rahatsız etmeyecek şekilde ayakkabı giymesi gerekir.

Yürüme ve denge bozukluğunun bir diğer nedeni de fizyolojik etkenlerdir. Nörolojik hastalıklar, kulak ve tiroid hastalıklarında da yürüme bozukluğu görülebilir. Bu nedenle ortaya çıkan yürüme bozuklukları B12 vitamini ile tedavi edilebilir.

B12 vitamini sinir hücrelerini yeniden onarmaktadır. DNA yapımı için de kullanılan bu vitamin yürümüye engel olan fiziksel dezavantajların giderilmesini sağlar.

Yürüme bozuklukları birtakım sakatlanmalardan dolayı da ortaya çıkabilir. Bu sakatlıkların düzenli bir şekilde rehabilite edilmemesi kalıcı olarak yürüme bozukluğunun ortaya çıkmasına neden olur.

Sakatlanma nedeniyle ortaya çıkan stepaj ve kasınçlı yürüme rahatsızlıklarında kişilerin rehabilitasyon merkezinde tedavi olması gerekir. Bu tip yürüme bozukluğu olan hastalar, yürüme anında ayağını sürüklememek için diğer ayağını yukarıda tutar. Kasınçlı yürüme bozukluklarında ise hastalar, yürürken ayağını kaldırmaz ve sürükler.

Yürüme rahatsızlıklarının giderilmesi için kişilerin bacak korsesi veya ayakkabı yükseltici gibi ekipmanlar kullanması gerekir. Bacak korseleri, yürüma anında bacağın kendisini bükmesini engeller ve bacağa düzgün bir şekil verir.

Bacak korsesi, özellikle sakatlanmalar sonucunda ortaya çıkan yürüme bozukluklarında önerilir. Bu korse ile günde yarım saatlik yürüyüşler yapmak bacak kaslarının gelişimini sağlar.

Korse ile yürüyüşler her zaman tarta pistlerde ve spor merkezlerinde yapılmalıdır. Engebeli bölgelerde yürümek bacağı zorlayabilir. Ayakkabı yükselticileri ise bacaklar arasında boy farkı varsa tercih edilmelidir. Bu şekilde bacakların aynı oranda olması sağlanır ve yürüme bozukluğu giderilebilir.

Yürüme bozukluklarında B12 vitamini ek olarak alınmalı ve rehabilitasyon merkezinde düzenli olarak kontrolden geçilmelidir. Yürümede gözle görülen düzelmelerin sağlanması için belirtilen ekipmanların kullanılması gerekir. Spor merkezlerinde de çeşitli yürüme aletlerinde çalışmalar yapılabilir ve kas grupları gelişitilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 01:15
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