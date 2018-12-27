Yurtta sulh konseyi deşifre edilmeli

Hacı Yakışıklı Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Medya temsilcileri ile bir araya gelerek gündemi değerlendirdi. “FETÖ ile mücadeleyi nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu üzerine Bahçeli, şunları söyledi: “FETÖ’yle mücadelede sekiz ayak var. Asker kesiminde önemli arındırmalar, tutuklamalar oldu, emniyette oldu, yargıda oldu, diğerlerinde oldu fakat sekizinci ayakta ses yok. Çok konuşan siyaset burada suskun. Siyaset her konuda konuşuyor fakat FETÖ’nün sekizinci ayağı olarak ses yok. Bunun üzerine gidilmesi lazım. Yurtta Sulh Konseyinden yakalamak lazım. Yani Türkiye’de yurtta sulh konseyi kimdir, asker kanadı ne kadardır, sivil kanadı ne kadardır, bürokratı ne kadardır, uluslararası ilişkileri ne kadardır oradan aşağı doğru üzüm salkımı gibi inmek lazım. Yurtta Sulh Konseyine doğru tırmanmalı, başı nerede görüyorsa orayı ezmeli.”

Hulusi Akar’a destek

Meclis’te CHP’li Özgür Özel ile Hulusi Akar arasında yaşanan gerginliği yorumlarken Hulusi Akar’a yaptığı ziyareti hatırlatan Bahçeli, “Sayın Hulusi Akar Paşa’ya Kuran-ı Kerim, Türk bayrağı ve altın kaplama bir silah hediye ettim. Bu niye Hulusi Akar’a verildi? Geleceği okuma demeyeceğim ama bu anlamlı hediyeyi verme ihtiyacı hissettim. Burada Kur’an, bayrak ve silah hediyenin unsurları o günden sonraki gelişmeleri dikkati alınca bunu verdiğime çok memnuniyet duyuyorum. TBMM’de o hırçın, ne dediğini tekrarlayamayacak kadar cahilce konuşmalar CHP’ye bir şey kazandırmaz. Kazanan Hulusi Akar Paşa olmuştur. Kutluyorum” dedi.

Esad’la diyalog olmaz

Suriye meselesine de değinen Bahçeli, Esad rejimi ile herhangi bir şart altında Türkiye’nin bir diyalog kurmasından yana olmadığını belirterek, “Türkiye’nin katetmiş olduğu ve sosyal maliyeti çok yüksek bir terörle mücadeleyi sonunda getirip Esad’ın tercihine ve onun iradesine teslim etmek Türkiye Cumhuriyeti devleti için en büyük kayıp ve ayıp olur. O bakımdan Türkiye’nin, Suriye’yi Esad rejiminden kurtarma politikası yerindedir” dedi.

Akpınar yazık etmiştir

Uğur Dündar’ın programında Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in tepki çeken sözler sarf etmesi ve soruşturma başlatılarak ifadeye çağrılmasını da değerlendiren Bahçeli, Akpınar’ın sözleriyle ilgili, “1945’i örnek göstererek eleştiri yapmak bir eleştiri değildir” diyen Bahçeli, “Hem kendisine yazık etmiştir hem demokrasiye yazık etmiştir hem de gösterilen örnek kötü bir örnektir” diye konuştu. Cumhur İttifakı’na ilişkin de açıklamalarda bulunan MHP lideri, şöyle devam etti: “Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhur İttifakının olumlu yönünü göz önüne alarak Osmaniye’de aday göstermemeyi prensip olarak benimsediğini ifade etti. Yasal zemin, büyükşehirler için mümkün olabilir ancak beldelerde mümkün olmayabilir. Mahalli idare seçimlerini esnek tutmakta fayda var.”