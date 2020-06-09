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Aktüel

Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı ve Sivas çevreleri ile Eskişehir’in doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 08:58:10 -
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı ve Sivas çevreleri ile Eskişehir’in doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yağış alan yerlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, güneybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32


İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29


İzmir: Az bulutlu ve açık 34


Adana: Parçalı ve az bulutlu 32


Antalya: Az bulutlu ve açık 27


Samsun: Parçalı ve az bulutlu 24


Trabzon: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24


Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27


Diyarbakır: Az bulutlu 36

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