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Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Balıkesir hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nu kuzey ve doğusu ile, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Şanlıurfa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 09:18:22 -
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Balıkesir hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nu kuzey ve doğusu ile, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Şanlıurfa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 23


İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı 20


İzmir: Az bulutlu ve açık 27


Adana: Parçalı ve az bulutlu 27


Antalya: Az bulutlu ve açık 30


Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 18


Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı 17


Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor) 13


Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

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