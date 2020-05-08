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Aktüel

Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Akdeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Denizli, Adıyaman, Bitlis ve Muş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 09:46:44 -
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Akdeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Denizli, Adıyaman, Bitlis ve Muş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Konya çevreleri ile Isparta ve Burdur’un doğu, Antalya’nın kuzeydoğu ilçelerinde, öğle saatlerinde Sivas, Giresun, Trabzon ve Gümüşhane çevreleri ile Kayseri’nin kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.


Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.


Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 15


İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı 19


İzmir: Parçalı bulutlu 24


Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22


Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuzeydoğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 22


Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı 15


Trabzon: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 13


Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı 15


Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı 22

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