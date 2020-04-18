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Aktüel

Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre,ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Trabzon ve Rize çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

2020-04-18 08:50:57 -
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre,ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Trabzon ve Rize çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 5 derece artacağı; Doğu Karadeniz kıyılarında mevsim normallerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise batı ve kuzeybatı, zamanla batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve az bulutlu 23


İstanbul: Az bulutlu 19


İzmir: Az bulutlu ve açık 25


Adana: Parçalı ve az bulutlu 27


Antalya: Parçalı ve az bulutlu 25


Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 16


Trabzon: Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu ve hafif yağmurlu 15


Erzurum: Parçalı bulutlu 17


Diyarbakır: Parçalı bulutlu 24

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