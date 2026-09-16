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Yerel Yurtta fenalaşan üniversite öğrencisinden acı haber!
Yerel

Yurtta fenalaşan üniversite öğrencisinden acı haber!

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Yurtta fenalaşan üniversite öğrencisinden acı haber!

Kırşehir’de kaldığı öğrenci yurdunda rahatsızlanan 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Sinem Çetintaş, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti...

Kırşehir’de üniversite öğrencisi Sinem Çetintaş hayatını kaybetti.

 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Hemşirelik Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Sinem Çetintaş, bugün saat 03.00 sıralarında kaldığı öğrenci yurdunda rahatsızlandı. Çetintaş'ın durumunu fark eden arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine yurda sağlık ekipleri sevk edildi. Çetintaş, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çetintaş, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Sinem Çetintaş’ın cenazesinin, otopsi işlemlerin ardından memleketi Gaziantep'e gönderileceği belirtildi.

 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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