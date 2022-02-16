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Eğitim Yurtlarda kalan öğrencilere beslenme yardımı ne kadar oldu?
Eğitim

Yurtlarda kalan öğrencilere beslenme yardımı ne kadar oldu?

Öğrenci yurtlarında beslenme ücreti ne kadar? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurtlarda kalan öğrencilere verilen beslenme desteğine ilişkin konuştu. Yurtlarda kalan öğrencilere devlet ne kadar beslenme ücreti veriyor?

Yeniakit Publisher
2022-02-16 21:17:00 -
Yurtlarda kalan öğrencilere beslenme yardımı ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Üniversite öğrencileri ise beslenme yardımının ne kadara çıktığını araştırmaya başladı.

Yurtlarda kalan öğrencilere beslenme yardımı ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yurtlarda kalan yükseköğretim öğrencilerimizin talepleri üzerine yurtlarda 16 gb olan internet desteğini 32 gb'ye çıkarttık. Şimdi de akademik yarıyılın ikinci döneminden itibaren başlamak üzere öğrencilere verdiğimiz beslenme yardımını 570 liradan 750 liraya yükseltiyoruz. Böylece üniversite öğrencilerimizi enflasyon nedeniyle yaşanabilecek artışlara karşı korumuş oluyoruz” dedi.

 

 

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