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Gündem Yurtlara çamur atma telaşı! Nevşin Mengü yine algı peşinde
Gündem

Yurtlara çamur atma telaşı! Nevşin Mengü yine algı peşinde

CHP’ye yakın Nevşin Mengü bir üniversite öğrencisinden geldiğini iddia ettiği mesajı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-09-30 17:09:00 -
Yurtlara çamur atma telaşı! Nevşin Mengü yine algı peşinde

YENİ AKİT  ANKARA

Geçtiğimiz yıllarda “Barınamıyoruz” diyerek parklarda yatan bazı öğrenci görünümlü sözde öğrenciler çeşitli eylemlerle hükümetin öğrencilerin barınma ihtiyacına cevap veremediğini iddia etmişti. Bu sene yüzde 90’ın üzerinde doluluk oranına ulaşan KYK yurtlarına rağmen Nevşin Mengü bir üniversite öğrencisinden geldiğini iddia ettiği mesajı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak yurtlarda yatak olmadığını iddia etti.

Mengü sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda, “Üniversite öğrencisi bir arkadaştan gelen mesajı olduğu gibi paylaşıyorum: Bu sene üni. başladım ve KYK başvurum kabul oldu. Telefonla oda bilgisi için aradığımda X.kat, Y. oda, 6.yatak dendi. 6 kişilik bir odaymış. Gittiğimde ise şok oldum. Sadece 4 yatak vardı ve 3 tanesi doluydu. Bir tane boş olduğunu düşündüğüm bir yatağa geçtim.(O yatak da aslında sahibi olan ve sadece daha gelmemiş birinin bile olabilir)Hangi personele sorsam (müdür dahil) ranzaların ne zaman geleceklerini bilmediklerini söyleyip duruyor. 5. adam gelse köpek gibi yere mi yatıracağız? Devletimizin ''öğrencilerimize yurt imkanı sunuyoruz" dedikleri bu mu? 6 kişilik odaya bir lafım yok, ama bari gerçekten 6 kişilik olsa yahu!” ifadelerini kullandı.

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