Yurtiçi Kargo’dan yüzde 21 indirim

İSTANBUL (AA) - Yurtiçi Kargo'nun yeni yıla özel kampanyasında tüm bireysel gönderilerde yüzde 21 indirim uygulanacak.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yurtiçi Kargo, 15 Ocak tarihine kadar sürecek olan kampanya ile tüm bireysel gönderilerde yüzde 21 indirim uygulayacak.



Kampanya kapsamında şubelere teslim edilen tüm gönderilerde, standart taşıma ve adrese teslim hizmet bedelleri üzerinden tüm müşteriler yüzde 21 indirim fırsatından yararlanabilecek. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin Yurtiçi Kargo şubelerine gittiklerinde "Yeni Yıl Kampanyası"ndan yararlanmak istediklerini söylemeleri yeterli olacak.



Türkiye genelinde faaliyet gösteren Yurtiçi Kargo şubelerine ve acentelerine getirilen tüm bireysel gönderilerde, standart taşıma ve hizmet bedelleri üzerinden uygulanacak söz konusu indirim oranı ile ilgili detaylı bilgiye www.yurticikargo.com adresinden veya 444 99 99 numaralı Yurtiçi Kargo çağrı merkezinden ulaşılabilecek.