Yurtiçi Kargo şirketinden ‘minik dostlarımıza yardım’

Yurtiçi Kargo şirketi, 5-31 Ekim tarihleri arasında Türkiye genelinde uygulanacak olan “Minik Dostlarımıza Yardım” kampanya kapsamında barınaklara yapılacak olan bireysel gönderileri yüzde 30 indirimle taşıyacak.

Yurtiçi Kargo, barınaklara yapılacak bireysel gönderiler için ekim ayı süresince devam edecek bir indirim kampanyası başlattığını açıkladı.

Yurtiçi Kargo; barınaklara yardım etmek, hayvanların korunması ve beslenmesi konusunda barınaklara destek olmak amacıyla yurt genelinde düzenlenen kampanyadan tüm bireysel müşterilerin yararlanabileceğini duyurdu. Kampanyanın 30 desiyeye kadar olan gönderiler için geçerli olduğunu belirtti.