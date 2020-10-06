  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Yurtiçi Kargo şirketinden ‘minik dostlarımıza yardım’
Ekonomi

Yurtiçi Kargo şirketinden ‘minik dostlarımıza yardım’

Hayvanları korumak ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla her yıl kutlanan ‘4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’ kapsamında Yurtiçi Kargo şirketi ‘Minik Dostlarımıza Yardım’ çalışması başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 12:12:00 -
Yurtiçi Kargo şirketinden ‘minik dostlarımıza yardım’

Yurtiçi Kargo şirketi, 5-31 Ekim tarihleri arasında Türkiye genelinde uygulanacak olan “Minik Dostlarımıza Yardım” kampanya kapsamında barınaklara yapılacak olan bireysel gönderileri yüzde 30 indirimle taşıyacak.

Yurtiçi Kargo, barınaklara yapılacak bireysel gönderiler için ekim ayı süresince devam edecek bir indirim kampanyası başlattığını açıkladı.

Yurtiçi Kargo; barınaklara yardım etmek, hayvanların korunması ve beslenmesi konusunda barınaklara destek olmak amacıyla yurt genelinde düzenlenen kampanyadan tüm bireysel müşterilerin yararlanabileceğini duyurdu. Kampanyanın 30 desiyeye kadar olan gönderiler için geçerli olduğunu belirtti.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Konuşmaları deşifre oldu! Abdullah Ağar’ın Ermenistan paylaşımı yankı uyandırdı
Gündem

Konuşmaları deşifre oldu! Abdullah Ağar’ın Ermenistan paylaşımı yankı uyandırdı

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Ermenistan ordusunun Ortadoğu'dan getirilen savaşçılarla desteklendiğini söyledi.
Ermenice delikanlılık (!) böyle oluyor
Dünya

Ermenice delikanlılık (!) böyle oluyor

Karabağ bölgesindeki Ermenilerden biri Azerbaycan’a meydan okudu. Röportaj sırasında bölgeye yakın bir yere bomba düştü. Azerbaycan’a meydan..
Metrobüsler kalkıyor! Yerine bakın ne geliyor
Teknoloji

Metrobüsler kalkıyor! Yerine bakın ne geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Söğütlüçeşme - Beylikdüzü metrobüs hattının yerine troleybüs hattı kurmayı planlıyor.
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay