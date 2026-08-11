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20 tonluk altın heyecana neden oldu: Civardaki tüm ilçeleri kazmaya hazırlanıyorlar

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20 tonluk altın heyecana neden oldu: Civardaki tüm ilçeleri kazmaya hazırlanıyorlar

Hindistan'da yaklaşık 20 tonluk altın bulunması büyük heyecana neden oldu. Keşfin ardından 10 ilçede altın arama çalışmaları için alarm verildi.

#1
Foto - 20 tonluk altın heyecana neden oldu: Civardaki tüm ilçeleri kazmaya hazırlanıyorlar

Hindistan Jeolojik Araştırma Kurumu (GSI), Odisha eyaletinde yürütülen saha çalışmalarında yaklaşık 20 metrik tonluk altın rezervi tespit edildiğini açıkladı. Keşfin ardından eyaletin ilk kamuya açık altın madenciliği ihalesi için yasal ve teknik süreç başlatıldı.

#2
Foto - 20 tonluk altın heyecana neden oldu: Civardaki tüm ilçeleri kazmaya hazırlanıyorlar

İlk ihale, Deogarh ilçesindeki bir sahada yapılacak. Bölgedeki arama çalışmaları G3 seviyesinden daha kapsamlı olan G2 seviyesine yükseltilirken, süreç Odisha Madencilik Şirketi (OMC) koordinasyonunda yürütülüyor.

#3
Foto - 20 tonluk altın heyecana neden oldu: Civardaki tüm ilçeleri kazmaya hazırlanıyorlar

Deogarh, Keonjhar, Koraput, Angul, Sundargarh ve Nabarangpur ilçelerinde sondaj ve numune alma çalışmaları devam ediyor.

#4
Foto - 20 tonluk altın heyecana neden oldu: Civardaki tüm ilçeleri kazmaya hazırlanıyorlar

Mayurbhanj, Sambalpur, Malkangiri ve Boudh ilçelerinde ise altın potansiyelinin belirlenmesine yönelik saha incelemeleri sürdürülüyor.

#5
Foto - 20 tonluk altın heyecana neden oldu: Civardaki tüm ilçeleri kazmaya hazırlanıyorlar

Hindistan'da yıllık altın üretimi yaklaşık 1,6 metrik ton seviyesinde bulunurken, ülkenin yıllık altın ithalatı 700 metrik tonu aşıyor. Odisha'daki keşfin, ülkenin yerli üretimi artırma ve altın ithalatına olan bağımlılığı azaltma hedefleri kapsamında önem taşıdığı belirtildi.

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