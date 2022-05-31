İnternet siteleri kimi zaman yoğunluktan kimi zaman ise farklı sorunlar sebebiyle hizmet veremeyebiliyor. Yurtiçi Kargo müşterileri ise 31 Mayıs Salı günü 'Yurtiçi kargo sitesi neden açılmıyor?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Yurtiçi Kargo niye açılmıyor?

Yurtiçi kargo çöktü mü? Yurtiçi Kargo neden açılmıyor?

Yurtiçi Kargo web sitesine erişim sağlanmıyor. Şirketten yapılan açıklamada, "Merhaba, gönderilerinizin son durumunu Mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirsiniz. Web sitemizdeki bakım çalışmamız da kısa süre içerisinde tamamlanacaktır. İlginiz ve anlayışınız için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz" ifadeleri kullanıldı.