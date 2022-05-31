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Ekonomi Yurtiçi kargo çöktü mü? Yurtiçi Kargo neden açılmıyor?
Ekonomi

Yurtiçi kargo çöktü mü? Yurtiçi Kargo neden açılmıyor?

Yurtiçi Kargo çalışmıyor mu? Yurtiçin kargo müşterileri internette 'Yurtiçi kargo niye çalışmıyor?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Yurtiçi kargo teslimat yapıyor mu?

Yeniakit Publisher
2022-05-31 16:44:00 -
Yurtiçi kargo çöktü mü? Yurtiçi Kargo neden açılmıyor?

İnternet siteleri kimi zaman yoğunluktan kimi zaman ise farklı sorunlar sebebiyle hizmet veremeyebiliyor. Yurtiçi Kargo müşterileri ise 31 Mayıs Salı günü 'Yurtiçi kargo sitesi neden açılmıyor?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Yurtiçi Kargo niye açılmıyor?

Yurtiçi kargo çöktü mü? Yurtiçi Kargo neden açılmıyor?

Yurtiçi Kargo web sitesine erişim sağlanmıyor. Şirketten yapılan açıklamada, "Merhaba, gönderilerinizin son durumunu Mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirsiniz. Web sitemizdeki bakım çalışmamız da kısa süre içerisinde tamamlanacaktır. İlginiz ve anlayışınız için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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