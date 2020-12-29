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Ekonomi Yurtdışı prim borçlanması ne kadar oldu? Yurtdışı borçlanma primi kaç para?
Ekonomi

Yurtdışı prim borçlanması ne kadar oldu? Yurtdışı borçlanma primi kaç para?

Yurtdışı prim borçlanması günlük ödeme tutarı ne kadar? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2021 yılı için çalışanların önedecek en az maaşı ifade eden asgari ücreti belirledi. Buna göre, 2021 asgari ücret net 2 bin 825 lira 90 kuruş, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş olarak açıklandı. Asgari ücretin artışıyla birlikte SGK prim ödeme tutarları da arttı. Peki yurtdışı prim borçlanması ne kadar oldu? Yurtdışı borçlanma primi kaç para? İşte Yurtdışı borçlanma prim tutarı 2021.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 17:46:00 - 2020-12-29 17:47:35
Yurtdışı prim borçlanması ne kadar oldu? Yurtdışı borçlanma primi kaç para?

Yurtdışı emeklilik borçlanması kaç para? 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmiştir. Böylece, geçen yıla göre net asgari ücret 500 lira artmış, yüzde 21,56 oranında yükselmiş oldu. 

Asgari ücretin artması ile SGK’ya yapılacak borçlanmalar için ödenmesi gereken rakam da artıyor. Yurtdışı, doğum, askerlik gibi borçlanmalara konu prime esas kazanç sınırı asgari ücrete endeksli olduğu için asgari ücret artınca borçlanma bedelleri de artıyor.

Yurtdışı prim borçlanması günlük ödeme tutarı ne kadar?

2021 yılında yurtdışı, doğum veya askerlik borçlanması yapacak bir kişinin SGK’ya bir günlük borçlanma için ödemesi gereken minimum rakam 38.16 TL olacak. En üst limitten borçlanmak isteyen bir kişinin ise ödeyeceği prim miktarı 286.2 TL olacak.

 

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