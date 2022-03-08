Yurtdışı borçlanması nedir, şartları nelerdir? Yurtdışı borçlanması ile nasıl emekli olunur?

Yurtdışı borçlanma nedir? 416 Sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebeler Hakkında Kanun uyarınca yurtdışında geçen öğrenim süreleri borçlanılabiliyor. Ancak öğrencinin sigortalı olmaksızın yurtdışına gönderilmiş olması ve 1416 sayılı kanuna tabi olarak, mecburi hizmet karşılığı yurtdışına gönderilmiş olması gerekiyor.

Yurtdışında yaşamış ve yurtdışında kaldıkları sürelerin Türkiye’de geçmiş sigortalılık sürelerine eklenmesini isteyen vatandaşlar tarafından yurtdışı borçlanması yapılması mümkündür. Yurtdışı borçlanması ile vatandaşların, yurtdışında geçirdikleri sürelerin Türkiye’deki sigortalılık sürelerine sayılarak, ortaya çıkan borcun ödenmesi ile emeklilik hakkı doğmaktadır.

Yurtdışı borçlanmasının yapılabilmesi için borçlanma sürelerinin sağlanması gerekmektedir. Yurtdışı borçlanması, Türk vatandaşları, doğumla Türk vatandaşı hakkına sahip olmuş ancak çıkma izni ile vatandaşlığına son verilmiş kişiler, 18 yaşını tamamlandıktan sonra yurtdışında geçen süreler borçlanılabilir. SGK yurtdışı borçlanma formu ve diğer belgelerle birlikte borçlanma yapılabilir.

Hangi Süreler İçin Yurtdışı Borçlanması Yapılabilir?

Uzun süredir yurtdışında yaşayan vatandaşların Türkiye’de geçmiş sigortalılık sürelerini saydırabilmeleri için ilgili kurumlara yurtdışı borçlanması taleplerini iletmeleri gerekmektedir. Yurtdışında geçen sürelerin gösterildiği belgelerle birlikte başvuru yapılabilir. Ancak, borçlanma için farklı süreler belirlenmiştir. Buna göre yurtdışı borçlanması için süreler;

Sigortalılık süreleri,

Sigortalılık süreleriyle birlikte ya da sonunda 1 yıla kadar olan işsiz geçen süreler,

Yurtdışında ev kadını olarak geçmiş süreler,

Yurtdışı borçlanması için gereklidir. Yurtdışında geçirilen süreler için borçlanma talebinde bulunan kişilerin emekli olabilmeleri için bazı şartlar belirlenmiştir. Yurtdışı borçlanması için bu şartların da sağlanması gerekmektedir.

Yurt dışı borçlanması için gerekli belgeler neler?

Yurtdışı hizmet borçlanma talep dilekçesi,

Borçlanılacak süreleri gösteren belgeler,

Ev kadını olarak geçirilmiş süreleri gösteren belgeler

Yer almaktadır. Bu belgelerin yanı sıra, yurtdışında geçen sürelerine borçlanarak Türkiye’de emeklilik hakkı kazanmak isteyen kişilerin bazı şartları taşımaları gerekmektedir. Yurtdışı borçlanması ile emekli olma şartları;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Türkiye’ye dönüş yapmış olmak,

Borcun tamamının ödenmiş olması,

Yaş, prim, sigortalılık vb. sürelerin sağlanması,

Yazılı talebin yapılmış olması gerekmektedir.