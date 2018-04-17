Yurt ışıkları polisler için yandı

Polis Teşkilatı’nın 173’üncü kuruluş yıldönümü münasebetiyle Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı Erzincan Terzibaba Kız Yurdunda barınan öğrenciler, yurt binalarını "polis" yazısıyla ışıklandırdı. Erzincan Terzibaba Kız Yurdu’nda ki üniversite öğrencileri, yurt binasına ışıkla yazılan "polis" yazısını fotoğraflarken, İstiklal Marşı’nı okudu, "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" şeklinde de sloganlar attı.Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde eğitim gören Özel Harekât öğrencileri ise üniversite öğrencilerinin kendilerine gösterdikleri desteğe kayıtsız kalmayarak cep telefonlarının ışıklarıyla yurt binasının 100 metre ilerisindeki eğitim merkezlerinden aynı sloganları attı.Gerçekleştirilen etkinliğe yönelik açıklamada bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek, “Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu tüm Türkiye’de olduğu gibi bugün Erzincan’da da Polis Haftasının finalini bu şekilde bir etkinlikle sonuçlandırmak istedi. 173’üncü kuruluş yıldönümünde her daim ülkemizin asayişini, güvenliğini ve ayrıca kurumuzun her sıkıntısına yanımızda olan tüm polis teşkilatımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Karşılıklı çok güzel bir paylaşım oldu. 1700 özel harekât polisi öğrencilerimizle selamlaştı” diye konuştu.Erzincan İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy ise Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı Erzincan Terzibaba Kız Yurdunda barınan öğrencilerin oluşturmuş olduğu ambiyanstan ötürü kendilerine teşekkür etti.