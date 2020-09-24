Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nı bekliyor

Küresel piyasalar yurt içinde karışık bir seyir izliyor bugünkü Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı takip edilecek.

Dün dünya genelinde açıklanan Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, ekonomideki toparlanmanın ivme kaybettiğini belirtirken, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları önlemleri tekrar gündeme getirdi.

ABD ile Çin arasındaki gerilimin artabileceği yönündeki bu gelişmeler ve endişeler piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Başta altın ve gümüş olmak üzere kıymetli maden fiyatları doların değerlenmesine bağlı olarak düşmeye devam ederken, petrol fiyatları dar bir bant içinde dalgalı bir seyir izlemektedir.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 1,92, S&P 500 endeksi yüzde 2,37 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,02 düştü. ABD teknoloji devleri Apple, Amazon ve Netflix'in hisseleri yüzde 4'ün üzerinde, Microsoft ve Alphabet'in hisseleri ise yüzde 3'ün üzerinde düştü.

Öte yandan ABD'de dün açıklanan verilere göre ülkede bileşik PMI hizmet sektöründeki yavaşlama nedeniyle 54,4'e geriledi.

Avrupa yakasında ise hizmet sektöründe PMI verilerinin beklentilerin oldukça altında kalmasının ardından euro / dolar paritesi düşüş eğilimini sürdürerek 1.1645 ile yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Paritedeki düşüşün de desteğiyle ABD borsalarında satışların etkisindeki artıştan önce dün kapanış yapan Avrupa borsaları yükseldi. DAX endeksi Almanya'da yüzde 0,39, FTSE 100 endeksi İngiltere'de yüzde 1,20 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,62 oldu.

ABD borsalarındaki satış trendi, Asya borsaları ile yeni güne taşındı. Nikkei 225 endeksi Japonya'da kapanışa yakın yüzde 1,1, Çin'deki Şangay bileşik endeksi yüzde 1,7 azalırken, Güney Kore'de Kospi endeksi Kuzey Kore ile gerilimin artabileceği endişesi nedeniyle yaklaşık yüzde 3 değer kaybetti.

Yurt içinde Doğu diplomasi alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akdeniz'de bir seyir izleyen Perform İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, BIST 100 Endeksi günü 1102,65 puandan yüzde 0,59 artışla tamamladı. Dün 7,7041'den kapanan dolar / TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,7010 seviyesinden işlem görüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ardından Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile dün bir araya geldi.

Analistler, diplomasi trafiğinin Doğu Akdeniz ile ilgili endişeleri azalttığını, TCMB'nin faiz kararı ve yoğun veri gündeminin bugün takip edileceğini belirtti.

Analistler, Kovid-19 vaka sayısının seyrinin ve aşılama çalışmalarına ilişkin haber akışının da gündemde olduğunu belirterek, BIST 100 endeksinde 1.085 ve 1.070 seviyelerinin destek konumunda ve 1.120 puan olduğunu kaydetti. direnç konumunda.

AA Finans'ın yürüttüğü ankete katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu, bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinin sabit kalmasını bekliyor. 27 iktisatçının katılımıyla yapılan ankete göre 23 iktisatçı politika faizinde değişiklik beklemiyor, 4 iktisatçı ise faiz oranlarının artacağını öngördü. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 50 baz puandan 150 baz puana kadar değişti. 20 Ağustos'taki son PPK toplantısında politika faizi değişmeyerek yüzde 8,25'te kaldı.

Bugün piyasalarda izlenecek veriler şu şekildedir:

10:00 Türkiye, Eylül ayında Reel Sektör Güven Endeksi ve Kapasite Kullanım Oranı

10:00 Türkiye, Eylül ayı sektörel güven endeksi,

11.00 Almanya, Eylül Ifo endeksleri

11.00 Euro Bölgesi, Avrupa Merkez Bankası Ekonomik Bülteni

14.00 TCMB Para Politikası Kurulu faiz kararı

14:30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı talepleri

Ev satışları 17.00 ABD, Ağustos