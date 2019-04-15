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Yurt içi piyasalar işsizlik verisine odaklandı

15 Nisan 2019 Pazartesi 09:16
Yurt içi piyasalar işsizlik verisine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif başlarken, yurt içinde bugün açıklanacak işsizlik verisi takip edilecek.

ABD'de geçen hafta açıklanan mart ayı çekirdek enflasyon verisinin yüzde 2'ye gerilemesinin ABD Merkez Bankasının (Fed) "güvercin" politikasını desteklemesi, pay piyasalarının pozitif bir seyir izlemesini sağladı. Şimdiye kadar açıklanan şirket bilançolarının da genel olarak beklentileri karşılaması ile cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 1,03, S&P 500 endeksi yüzde 0,66 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,46 değer kazandı.

ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları sonrası bu hafta ABD ile Japonya arasında da ticaret müzakereleri yapılacağı beklentileri kuvvetlendi.

Analistler, Brexit’in ertelenmesi sonrası yatırımcıların ticaret müzakerelerine odaklandığını belirterek, açıklanacak şirket bilançoları ve makroekonomik verilerin de piyasaların kısa vadeli yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Avrupa tarafında, Brexit tarihinin 31 Ekim'e kadar ertelenmesi piyasaların şimdilik iç dinamiklere dönmesini sağladı. Cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,54, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 yükseliş kaydetti.

Analistler, geçen hafta Avrupa Merkez Bankasının (ECB) beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmadığını hatırlatarak, ECB Başkanı Mario Draghi'nin Uzun Vadeli Refinansman İşlemleri (TLTRO) hakkında detay vermediğini söyledi.

Geçen haftanın son işlem gününde ABD ve Avrupa piyasalarındaki pozitif seyir Asya borsaları ile yeni haftaya da taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kazandı.

Yurt içinde, geçen hafta döviz kurlarındaki yükseliş eğiliminin negatif etkisiyle Borsa İstanbul'da satıcılı bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,1 ve haftalık bazda yüzde 2,84 değer kaybederken, haftayı yüzde 2,40 yükselişle 5,7755'ten kapatan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,80'in üzerini test etmesinin ardından 5,7970 seviyesinde dengelendi.

Analistler, yurt içinde bugün açıklanacak işsizlik ve yarınki sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini aktararak, yurt dışında, veri takviminin çarşamba gününden itibaren ABD'de dış ticaret ve Avro Bölgesi enflasyon verileri ile hareketleneceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000 seviyesinin destek, 97.200 puanın direnç konumunda olduğunu belirten analistler, dolar/TL'de ise 5,8000 ve 5,8450 dirençlerinin takip edileceğini bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak ayı iş gücü istatistikleri

15.30 ABD, nisan ayı New York Fed imalat endeksi

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 09:16
  1. BIST
  2. Piyasalar

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