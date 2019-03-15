0553 313 94 23

Yurt içi piyasalar işsizlik ve bütçe verilerine odaklandı

15 Mart 2019 Cuma 09:09
Yurt içi piyasalar işsizlik ve bütçe verilerine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda Brexit gelişmeleri gündemi meşgul ederken, yurt içinde bugün açıklanacak işsizlik ve bütçe verileri takip edilecek.

İngiliz parlamentosu, dünkü toplantısında hükümetin, Brexit anlaşmasının tekrar oylanmasını ve Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesini öngören önergesini kabul etti. Önergeye göre, anlaşmanın parlamentodan geçmesi durumunda Theresa May hükümeti, Avrupa Birliği'nden (AB) Brexit’in 30 Haziran’a kadar ertelenmesini talep edecek. Hükümetin, talebini AB’ye, 21 Mart’ta yapılacak liderler zirvesinde bildirmesi öngörülüyor.

Analistler, İngiltere'nin AB'den 29 Mart'ta ayrılma zorunluluğunun daha önce parlamentodan geçen Brexit Yasası'nda yer aldığını anımsatarak, parlamentonun anlaşmasız ayrılığa karşı ortaya koyduğu iradeyi hayata geçirmenin, May hükümetinin inisiyatifinde bulunduğunu kaydetti.

Son gelişmelerin ardından May'in AB yetkilileri ile görüşmesi ve buradan çıkacak açıklamaların yatırımcıların odağında olacağını ifade eden analistler, pay ve para piyasalarının yeni gelişmelere kadar tepkisiz kalabileceğini dile getirdi.

ABD'de dün açıklanan yeni konut satışları verisindeki sert düşüşe karşın pay piyasalarında sakin bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,03 yükselirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,09 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, dün Almanya'da yıllık enflasyonun yüzde 1,5'e gerilemesi sonrası bugün Avro Bölgesi enflasyon verisi takip edilecek. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,13, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,82 yükseliş kaydetti.

Bugün Çin'de hükümetin vergi teşvikleri açıklamasının büyümeye yönelik endişeleri azaltması ile kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 değer kazandı.

ABD'de ham petrol stoklarındaki düşüş ve Suudi Arabistan'ın üretim kısıtlamasına devam edeceği yönündeki açıklamaların etkisiyle dün 68,1 dolarla yaklaşık 4 ayın zirvesini gören Brent petrolün varil fiyatı bugün Asya piyasalarında 67,2 dolar seviyesinde dengelendi.

Yurt içinde, dün sanayi üretiminin aylık bazda 5 ayın ardından sınırlı da olsa yükseliş kaydetmesi sonrası alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 102.500'ün üzerini test eden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,23 artışla 102.432 puandan tamamladı. Dün 5,4667'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,4690'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik ve bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere veri akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 103.400 seviyelerinin direnç, 100.700 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, 2018 aralık dönemi işgücü istatistikleri

10.00 Türkiye, ocak ayı perakende satışlar ve ciro endeksleri

11.00 Türkiye, şubat ayı merkezi yönetim bütçe dengesi

13.00 Avro Bölgesi, şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi

14.30 Türkiye, ocak ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri

16.15 ABD, şubat ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı

17.00 ABD, şubat ayı açık iş sayısı

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 09:09
  1. BIST
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Niğde'de karı kocayı dolandıranlar tutuklandı
    1. Niğde'de karı kocayı dolandıranlar..
    2. Güler: "AK Parti’ye geçeceğim diyerek..
    3. Borsa, güne yükselişle başladı
    4. Göçük alanındaki çalışma yağmura..
    5. Başkan Taban parkenin şampiyonlarını..
    6. Ordu’yu Ocak ayında ziyaret eden..
    7. İmplant tedavisi birçok derde derman..
    8. Diyarbakır'da iki aile arasında..
    9. İşsizlik rakamları açıklandı
    10. Hilmi Güler kararlı geliyor
    11. Pakistan, Yeni Zelanda'daki 2 camiye..
    12. Kent merkezinde karla mücadele..
    13. Aziz Behich kimdir? Aziz Behich..
    14. Çinli avukat arkadaşıyla kazada..
    15. Formula 1’de yeni sezon heyecanı
    16. Tüp bebek tedavisinde dikkat edilmesi..
    17. Kars’ta sis etkili oluyor
    18. Manisa’da minibüs ile otomobil..
    19. Çocukları para karşılığı terör..
    20. Başkan Memduh Büyükkılıç, Haber Global..
    21. Malazgirt Devlet Hastanesi..
    22. Rektörden öğrenci evine sürpriz ziyaret
    23. Yeni Zelanda'daki 2 camiye terör..
    24. Bu köyde 4 aydır internet ve telefon..
    25. Fenerbahçe'den flaş Ersun Yanal..
    26. Kocasinan Akademi geleceğin bilim..
    27. Kadınlar Şahin’in projelerini ayakta..
    28. BEÜ BESEM faaliyetlerine devam ediyor
    29. Gebelikte sık görülen sorunlara dikkat
    30. Maher Zain İstanbul'da ne zaman..
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bakan Akar F-35'ler için tarih verdi
    Bakan Akar F-35'ler için tarih verdi
    Erdoğan'a seslenen Levent Gültekin'den büyük küstahlık: Ezan kutsal değildir, sanane Ezandan!
    Erdoğan'a seslenen Levent Gültekin'den büyük küstahlık: Ezan kutsal değildir, sanane Ezandan!

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Canının derdine düşmeyi bıraktı bakın neyi sordu!
    Canının derdine düşmeyi bıraktı bakın neyi sordu!
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler